Rheinfelden Pariser Ziele sind Richtschnur

Rheinfelden. Zusammen mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner besuchte der Grünen-Bundestagskandidat Gerhard Zickenheiner kürzlich Energiedienst (ED) in seiner Zentrale in Rheinfelden. Mit Stabsleiter Boris Philippeit, Jochen Debus, Leiter der Kommunalbetreuung, und Markus Nägele, Geschäftsführer von ED Netze, diskutierten die beiden Grünen-Polititiker bei dieser Gelegenheit, wie ein Unternehmen wie Energiedienst sich in einem immer komplexer werdenden Umfeld als Erzeuger und Händler von Energie, sowie als Netzbetreiber behaupten und vor allem zukunftsfähig entwickeln kann.

Die zentrale Maßgabe für eine zukunftsfähige Entwicklung, so waren sich alle einig, müssten die Klimaziele von Paris sein. Diese seien zwar ambitioniert, aber an ihrer Umsetzung führe kein Weg vorbei, wenn die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzt werden soll.

Die Kosten der Energiewende dürften nicht als Zusatzkosten bei den Endverbrauchern hängen bleiben, auch hierbei war man sich einig. Die Grünen favorisieren neben Subventionsstreichungen (z.B. für Kohle) eine CO2-Steuer, die sich an den realen, durch Kohlendioxid (CO2) ausgelösten Kosten bemisst, wodurch die Stromsteuer entfallen könne. „Strom aus Wind und Sonne ist heute günstiger als aus neuen Kraftwerken“, hielt Franziska Brantner fest. „Jetzt auf Erneuerbare umzusteigen ist also nicht nur gut für’s Klima, sondern auch wirtschaftlich vernünftig“,meinte Zickenheiner und verwies gleichzeitig auf die positiven wirtschaftlichen Effekte, wenn es Deutschland gelinge, bei den Regenerativen wieder vorne mitzuspielen.

ED, meinte Philippeit, gehe bereits neue Wege auf vielen Ebenen und sei neben der klassichen Stromerzeugung aus Wasserkraft auch bei den Gebieten Elektromobilität, Wärme und Photovoltaik engagiert. Zickenheiner lobte in diesem Zusammenhang das Engagement von Energiedinest im Mobilitätssegment in der Region: „Das Geschäftsmodell für Firmen, die E-Mobile von Energiedienst mieten können, die außerhalb der Firmenzeiten als Car-Sharing-Autos zur Verfügung stehen und sich damit teilweise selbst refinanzieren, ist vorbildlich und zeigt den Weg in eine neue Form vom Mobilitätsverständnis.“

Alle Gesprächsteilnehmer waren sich jedoch einig, dass die mobile Zukunftstechnologie offen sein müsse und beispielsweise Brennstoffzellen nicht ausschließen dürfe. Neue Wege wollte Energiedienst beispielsweise auch mit der Power-to-Gas-Anlage am Standort Wyhlen beschreiten. Diese solle, falls sich die Erwartungen an die geplante Anlage erfüllten, nicht der letzte Schritt in diese Richtung sein. Auch die Technologie mit intelligenten Netzten werde aktiv begleitet, da sie dezentrale Speichermöglichkeiten erschließe. Denn bei einer immer beweglicheren Stromproduktion durch vielen dezentrale Erzeuger, wie Windkraft- und Solaranlagen, gewinne die Speicherung an Bedeutung.