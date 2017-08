Rheinfelden Partnerstädte sprühen vor Ideen

Die Partnerstädte nutzten das Trottoirfest nicht nur zu einem geselligen Zusammensein, sondern fanden sich auch zu einer mehrstündigen Arbeitssitzung unter der Leitung von Bürgermeisterin Diana Stöcker zusammen. Dabei hielt man sich nicht lange bei der Vergangenheit auf, sondern blickte voll Tatendrang in die Zukunft.

Rheinfelden. Eine kurze Rückschau zeigte, dass sich Projekte wie beispielsweise der Sommersprachkurs, die Künstlerausstellungen, die gegenseitigen Besuche der Feste, die Senioren- und Kinderbesuche mittlerweile gut etabliert haben. Eine echte Herzensangelegenheit für alle fünf Städte – Fécamp, Mouscron, Vale of Glamorgan, Neumarkt und Rheinfelden – ist das Jugendcamp. In Form einer kleinen Videobotschaft übergaben die Vertreter von Fécamp, die in diesem Jahr die Jugendlichen aus den Partnerstädten empfangen hatten, den Staffelstab an Vale of Glamorgan und Rheinfelden. Mindestens ebenso enthusiastisch werden in den Städten die Planungen für weitere „Gärten der Freundschaft“ vorangetrieben. Nach Rheinfelden und Vale of Glamorgan will Fécamp im kommenden Jahr ein solch blühendes und weithin sichtbares Zeichen der Jumelage einweihen.

In Vale of Glarmorgan, Neumarkt und Rheinfelden laufen darüber hinaus die Planungen für die jeweiligen 50-jährigen Jubiläen auf Hochtouren. Das Jubiläum mit Vale of Glamorgan wird am dortigen Food and Drink Festival sowie am Vorabend des Trottoirfestes gefeiert werden und die „Neumarkter Freundschaft“ soll ebenfalls in beiden Städten, im Juli in Neumarkt und im Herbst in Rheinfelden, begangen werden. „Die Planungen hierfür laufen bereits und es mangelt uns nicht an Ideen“, meinte Stöcker.

Nach dem arbeitsreichen Vormittag genossen die Gäste nachmittags die Fahrt mit der Fähre ab Herten, den anschießenden Spaziergang durch Kaiseraugst und den Besuch des Fricktaler Museums. Ein besonderes Erlebnis war für alle Beteiligte das von der DLRG begleitete Rheinschwimmen. „Bislang haben wir den Rhein gar nicht so wahrgenommen“, hieß es selbst bei langjährigen Gästen.

Beim Abendessen nach dem Auftritt der „Marinettes de Fécamp“ auf dem Trottoirfest klang der Abend aus. Bürgermeisterin Diana Stöcker sowie Claudius Beck und Stephanie Braun vom Kulturamt, bei denen die Fäden für die Städtepartnerschaften zusammenlaufen, zeigten sich mit dem Verlauf des Besuches mehr als zufrieden. „Es ist schön zu sehen und zu spüren, dass diese Treffen für jeden mehr als eine Pflichtveranstaltung sind und dass der Abschied wirklich schwer fällt“, hielt die Bürgermeisterin fest.