Rheinfelden. Mehrere Jugendliche sind am Samstagnachmittag widerrechtlich in das ehemalige Schwesternwohnheim des Kreiskrankenhauses in Nollingen eingedrungen und hielten sich dort auf. Nachdem das Polizeirevier gegen 16.30 Uhr einen entsprechenden Hinweis bekommen hatte, rückten zwei Streifenbesatzungen an. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten dann zwei Jugendgruppen in mehreren Räumen festgestellt werden. Es handelte sich um insgesamt acht minderjährige Jugendliche, die das Gebäude betraten, um dort zu „chillen“ (Neudeutsch für „gemütlich herumhängen“). Sachbeschädigungen wurden nicht festgestellt, heißt es im Bericht der Beamten.

Die jungen „Chiller“ wurden des Gebäudes verwiesen und sehen nun einem Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs entgegen.