Rheinfelden Polizei registriert weniger Straftaten

Deutlich weniger Straftaten, jedoch ein weiterhin hohes Kriminalitätsniveau, das eher den Zahlen in Stadtkreisen entspricht: Das sind die Kernaussagen der aktuellen Statistik im Revierbezirk Rheinfelden.

Rheinfelden (lu). Zum Jubeln gebe es indes keinen Anlass. „Denn es gibt Licht und Schatten“, umschreibt Revierleiter Siegfried Oßwald die aktuelle Lage. So stehen unter anderem den deutlichen Rückgängen bei Diebstahl, Straßenkriminalität und Vermögensdelikten auch ordentliche Zunahmen bei Körperverletzungen und Gewaltkriminalität gegenüber.

Mit insgesamt 3941 Straftaten wurden 517 Straftaten (minus 11,6 Prozent) weniger registriert als noch ein Jahr zuvor, womit das Niveau von 2014 wieder erreicht ist. „Die Abnahme erfolgte entgegen dem Trend, denn landkreisweit nahmen die Straftaten nur um 6,2 Prozent ab“, bilanzierte der stellvertretende Revierleiter Bernhard Weis.

Auf die Stadt Rheinfelden berechnet ergab sich im zurückliegenden Jahr sogar ein Rückgang um rund 20 Prozent. Das Gros der Straftaten entfällt auf die Bereiche Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte, Rohheit, Rauschgift und Sachbeschädigung.

Mehr Körperverletzungen

Sorgen bereitet den Beamten der Anstieg der Körperverletzungen auf 101 Fälle (plus 12), und davon 83 (plus 15) gefährlichen Körperverletzungen. Es gab einen Mord, dazu weitere Fälle von versuchtem Mord oder Totschlag, 27 Taten im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung, wobei hier die Dunkelziffer hoch sei und der Bereich Kinderpornografie zunimmt, wie der Kripo-Beamte Valentin Persicke berichtete, sowie auch sieben Fälle von Raub, etwa in Spielhallen, Überfällen auf Geldboten, Einkaufsmarktkassen oder Handtaschenraub.

Weniger Diebstähle

Deutlich weniger zu tun hatte das Revier mit Diebstählen. 1057 Fälle bedeuteten einen Rückgang um 378, was einer Quote von 26,3 Prozent entspricht. Auch öffentliche Schlägereien haben im Bereich der Straßenkriminalität abgenommen. „Da haben wir hier schon schlimmere Zeiten erlebt“, so Weis. Nachdem einige „Intensivtäter aus dem Bereich der Schildgasse“ dingfest gemacht werden konnten, ging auch die Zahl der Fahrraddiebstähle von 355 auf 151 drastisch zurück. Auffällig sind hingegen die Diebstähle von Kfz-Kennzeichen und TÜV-Stempel. Rückläufig sind hingegen die Zahlen von Pkw-Aufbrüchen (von 90 auf 43).

Einbrüche gestiegen

Gestiegen sind hingegen wieder die Wohnungseinbrüche um 60 Fälle auf 111. Bernhard Weis und auch Dieter Wild gaben aber immerhin Entwarnung. Nachdem externe Bereitschaftspolizisten eingesetzt werden konnten und dadurch mehr Kontrollen möglich waren, ist im vergangenen Winterhalbjahr wieder eine Trendwende erreicht worden.

Rauschgiftdelikte rückläufig

Ein wenig rückläufig ist auch die Zahl der Rauschgiftdelikte. 394 bedeuteten einen Rückgang um zehn Fälle (minus 2,5 Prozent). Kripo-Mann Persicke spricht hier indes von einer hohen Dunkelziffer, zumal die Verfügbarkeit von Rauschgift gerade im Grenzbereich von Frankreich und der Schweiz nach wie vor sehr hoch sei. Ebenfalls beobachtet wird, dass sich die früheren Szenen immer mehr in den Privatbereich verlagern. Und: Von organisierten Strukturen ist bei der Polizei die Rede, wenn es um Täter aus Gambia geht. „Das ist sogar ein echt baden-württembergisches Phänomen“, so Persicke.