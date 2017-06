Rheinfelden Qual der Wahl beim Feiern

Rheinfelden (kör). Von wegen nichts los in der Löwenstadt und ihren Ortsteilen – zumindest am kommenden Wochenende haben Feierwillige fast schon die Qual der Wahl: Mindestens acht Veranstaltungen warten auf die Gäste.

Musikschulfest

Erstmals seit 25 Jahren spannen die Musikschulen beider Rheinfelden wieder zusammen und laden zum gemeinsamen Fest am Samstag, 24. Juni, ein. Start ist um 13.30 Uhr am Haus Salmegg. Von hieraus ziehen die jüngsten badischen Musikschüler zum Schweizer Hauptwachplatz, wo um 14 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Insgesamt werden rund 500 Musikschüler auftreten; Spielorte sind unter anderem die Bühne am Haus Salmegg oder das Inseli und die Kapuzinerkirche.

Kastanienparkfest

Musik liegt auch in der Luft beim Kastanienparkfest, das bereits am heutigen Freitag um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beginnt. Bis einschließlich Sonntag spielen der Musikverein Höllstein und der aus Herten (beide am Freitag), die Warmbacher Schmugglergilde, die Schweizer Stadtmusik und der Musikverein Wollbach (am Samstag). Das musikalische Programm runden die Musikvereine Höchenschwand und Öflingen ab.

Jugendfest

Noch einml zurück auf das Schweizer Ufer: Hier geht von Freitag bis Sonntag das alle zwei Jahre stattfinde Jugendfest über die Bühne.

RheinGaudi

Weiter geht die Feiertour nach Warmbach zur „RheinGaudi“ auf dem Tutti-Kiesi-Gelände. Bei diesem Schlager-Festival, es findet zum zweiten Mal statt, treten jede Menge Stars der Ballermann-Szene auf. Eröffnet wird am Freitag von DJ Ötzi, Mia Julia ist einer der Stars am Samstag.

Sommerfest Josefshaus

Nächste Station ist das Sommerfest des St. Josefhauses. Es gibt am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 11.30 bis 19 Uhr Mitmachaktionen, Vorführungen und Führungen. Auch gegen Hunger und Durst gibt es ein weit gefächertes Angebot.

Rebblütenfest

Und wer am Samstag schon in Herten ist, kann man auch noch beim Rebblütenfest der Hobbywinzer ab 16 Uhr vorbeischauen. Um 18 Uhr wird – so das Wetter mitspielt – auch eine Führung durch die Reben angeboten.

Dorfflohmarkt

Wer Lust auf Trödel und Tradition hat, sollte sich am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr nach Nordschwaben aufmachen zum Dorfflohmarkt.

Jubiläum Adelhausen

Immer noch nicht genug gefestet? Nun dann bietet sich am Sonntag ein Besuch in Adelhausen an. Das Dinkelbergdorf feiert am Sonntag ab 11 Uhr seinen 825. Geburtstag mit Dorffest, Bauernmarkt und Gewerbeschau. Es spielen der örtliche Musikverein und der Dossenbacher.