Rheinfelden Randalierer als Dieb überführt

Rheinfelden-Herten. Über einen randalierenden Gast in einer Sportgaststätte in Herten wurde die Polizei am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, in Kenntnis gesetzt. Es hieß, dass dieser auf andere losgehen und auch mit Flaschen um sich werfen würde. Vor Ort wurde laut Polizeibericht ein 32-Jähriger angetroffen, der sich aber zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte.

Die Beamten fanden bei dem Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit zwei Schienbeinschoner, welche dieser am selben Abend in der Vereinsgaststätte entwendet hatte. Zudem war er im Besitz eines slowakischen Ausweises, der auf eine andere Person ausgestellt war. Ermittlungen ergaben, dass der Ausweis dem Eigentümer entwendet worden war. Dem nicht unerheblich alkoholisierten Mann wurde schlussendlich ein Platzverweis erteilt, welchem er laut Polizeibericht auch nachkam.