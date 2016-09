Rheinfelden (lu). Wohl dem, der sich für den SlowUp (siehe auch Regio-Seite) auch gegen schlechtes Wetter ein wenig gerüstet hat. Erstmals hatte Gabi Zissel, Leiterin Stadtmarketing und Tourismus, für die Festwirtschaft auf dem Oberrheinplatz ein Liveband engagiert. Und die drei Mann der Formation „Haymen“ sorgte trotz Regenwetters am Vormittag mit rockigen und jazzigen Klängen für gute Stimmung. Unterm Zelt ließen es sich die Slow-Upper für ein Weilchen gut gehen.

Je näher dann der Nachmittag kam und der Regen tatsächlich stoppte, umso mehr füllte sich der kleine Festplatz mit Gulaschkanonen-, Crêpe-, Wurst- und Getränkestand. Der eine oder andere Radler nutzte auch das Angebot von Motoland-Chef Thomas Albrecht, um noch ein wenig Luft zu holen (für sein Velo) oder auch, um sich über neuste E-Bike-Modelle zu informieren. Derweil scharten ich aber auch viele Interessierte um den Stand von Stadtmarketing und Tourismus. Dort wurde nämlich nicht nur über Projekte der IBA 2020 Basel und auch die vielfältigen Ausflugsziele in der gesamten Region informiert.

Bei einem „Regio-Quiz“ gab es obendrein noch eine Kleinigkeit zu gewinnen – vorausgesetzt, man beantwortete die paar aufgelisteten Fragen richtig. Sie leiteten sich aber allesamt aus dem ausgestellten Infomaterial am Stand flugs her. Und so mancher griff auch bei dem aufgestellten Obstwagen zu, an dem sich die Radler ein wenig mit Vitaminen kostenlos stärken konnten. „Und nach dem Regen am Vormittag war das Obst auch schön gewaschen“, scherzte Gabi Zissel.

Derart gestärkt und informiert, ging es für die Teilnehmer des diesjährigen, mittlerweile 10. SlowUp Basel-Dreiland, für ein kurzes Stück durch die Stadt und via Kapuziner-, Basler- und Rheinbrückstraße hinüber in die Schweiz. Vielfach wurde die alte Rheinbrücke für einen Kurzstopp und ein schnelles Foto genutzt.

Apropos schnell: „Es hätt’ blitzt“, entfuhr es nicht wenigen Radlern beim Befahren der Brücke. Dort herrscht ja bekanntlich, seitdem der Übergang frei von motorisiertem Individualverkehr ist, Fahrverbot und jeder, der trotzdem fährt, wird eben geblitzt. Und weil auf diese Art von fast jedem Velofahrer ein neues „Passbild“ gemacht wurde, war der eine oder andere Lacher mitten auf der Rheinbrücke garantiert – und die Weiterfahrt konnte munter weitergehen.