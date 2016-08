Rheinfelden. Im Rahmen der Klimatage bietet die Stadt allen interessierten Haushalten – Familien, Paaren, Singles – an, sie ein Jahr lang kostenlos fachkundig zu begleiten und gemeinsam mögliche energetische Einsparpotentiale zu finden. So können die Teilnehmer nicht nur ihre persönliche Energiebilanz verbessern, sondern auch den Geldbeutel entlasten. Anmeldeschluss für das Projekt „Wir starten durch“ ist der 24. September.

Frei nach dem Motto „die beste Energie ist die, die nicht benötigt wird“, macht sich die städtische Klimaschutzmanagerin Erika Höcker mit den Projektteilnehmern auf die Suche nach möglichen Einsparpotentialen. Dabei geht es nicht um investive Maßnahmen, sondern eher um „kleinere Stellschrauben“ im Alltag, wie beispielsweise konsequentes Licht ausschalten beim Verlassen eines Raumes oder die optimierte Einstellung der Heizungsregelung. Ziel ist es, im Laufe des Jahres das eigene Verhalten nachhaltig zu verändern und die neuen Abläufe zu automatisieren.

„Es muss aber niemand Angst haben, dass er sein ganzes Leben umstellen oder ab sofort auf jeglichen Komfort verzichten muss“, beruhigt die Klimaschutzmanagerin. Sie möchte zeigen, Klimaschutz geht auch ohne Komfortverzicht.

Das erste Treffen der Gruppe findet am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Haus Salmegg statt. Danach sind regelmäßige Treffen alle zwei bis drei Monate geplant, je nach Bedarf. Der Austausch in der Gruppe ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes. Denn so kann jeder von den Erfahrungen der anderen profitieren und gemeinsam kann man ausloten, was sich im Alltag bewährt.

Weitere Informationen: Interessierte können sich noch bis zum 24. September bei der Klimaschutzmanagerin unter e.hoecker@rheinfelden-baden.de oder unter Tel. 07623/95368 anmelden.