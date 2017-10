Rheinfelden Rheinfelden wird zur Messestadt

22:59 Katalonien: Madrid beruft Kabinettssitzung für Mittwoch ein

22:53 Dow bleibt auf Rekordkurs

New York - Die US-Aktienmärkte haben von höheren Ölpreisen und einem nachgebenden US-Dollar Auftrieb erhalten und freundlich geschlossen. Der Dow Jones endete mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 22 830 Punkten. Der Euro kostete zuletzt 1,1812 Dollar.

22:49 Portugal und Frankreich bei der WM - Aus für Holland

21:52 Katalonien: Zeitspiel der Separatisten

Barcelona - Die Separatisten in Katalonien spielen weiter auf Zeit. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont forderte zwar im Regionalparlament in Barcelona die Unabhängigkeit von Spanien. Er legte die Abspaltung aber sofort wieder "für einige Wochen" auf Eis, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy werde das Angebot aber erneut zurückweisen, berichtete der TV-Sender "La Sexta" unter Berufung auf Sprecher der Regierung.

21:50 Zwei Vermisste nach Felssturz in der Schweiz

Bern - Bei einem Felssturz haben Geröllmassen in der Schweiz drei Menschen verschüttet. Einer konnte sich selbst befreien und wurde per Helikopter ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Kanton Uri mitteilte. Die beiden anderen werden noch vermisst. Es handelte sich nicht um Touristen. Vielmehr arbeiteten die drei in den Bergen bei Ruosalp in der Nähe von Unterschächen rund 100 Kilometer südlich von Zürich am Ausbau eines Alpwegs. Das Gebiet sei schwer zugänglich, so die Polizei.