Nachrichten-Ticker

20:35 De Maizière: Mehr Bundeskompetenzen im Kampf gegen Terror

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat angesichts der hohen Terrorgefahr in Deutschland deutlich mehr Kompetenzen für den Bund in der inneren Sicherheit gefordert. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" verlangte er unter anderem eine Stärkung des Bundeskriminalamts, eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung sowie den Ausbau der Bundespolizei zu einer "echten Bundes-Polizei".

20:17 Obama verabschiedet sich mit großer Rede von Amerikanern

Chicago - Mit einer großen Rede an das amerikanische Volk will US-Präsident Barack Obama am 10. Januar in Chicago das Ende seiner Amtszeit vorwegnehmen. Das kündigte das Weiße Haus an. Die Rede stehe noch nicht, Obama schreibe gerade daran. Es werde vor allem um das "Wir"-Gefühl in der amerikanischen Gesellschaft gehen, hieß es im Vorfeld. Die Präsidentschaft Obamas endet offiziell am 20. Januar. Dann wird sein designierter Nachfolger Donald Trump vereidigt. Chicago war der Wohnort Obamas, bevor er 2008 ins Weiße Haus gewählt wurde.

19:08 Starker Jahresauftakt für den Dax

Frankfurt/Main - Das neue Jahr hat für den deutschen Aktienmarkt stark begonnen. Nahtlos knüpfte der Dax an die positive Entwicklung von Ende 2016 an. Erstmals seit Mitte August 2015 überwand er zeitweise zudem wieder die Marke von 11 600 Punkten. Der deutsche Leitindex beendete den ersten Handelstag 2017 mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 11 598,33 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0465 US-Dollar fest.

19:04 Polizei befragt Netanjahu zu Verdacht der Vorteilsnahme

Jerusalem - Die israelische Polizei hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erstmals zu Vorwürfen der Vorteilsnahme befragt. Der Regierungschef wird unter anderem verdächtigt, illegale Schenkungen angenommen zu haben. Mitarbeiter des Sonderermittlungsteams Lahav 433, bekannt auch als "israelisches FBI", seien am Abend in seinen Amtssitz in Jerusalem gekommen, berichten israelische Medien. Dem Regierungschef wird vorgeworfen, er habe von zwei Geschäftsleuten Vergünstigungen in großem Umfang angenommen.

18:43 Politik lobt Köln-Silvestereinsatz - Kritik an Grünen-Chefin

Berlin - Grünen-Chefin Simone Peter hat sich kritisch zum Einsatz der Kölner Polizei bei den Silvesterfeierlichkeiten geäußert und damit nicht nur den geballten Zorn der Union auf sich gezogen. Auch die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckhardt, und andere Parteikollegen positionierten sich deutlich vorsichtiger als Peter. Diese ruderte heute zurück. Auf ihrer Facebook-Seite dankte Peter den Polizeibeamten für ihren Einsatz. Göring-Eckardt sagte den Dortmunder "Ruhr Nachrichten", aus ihrer Sicht habe die Polizei schnell und präventiv agiert.