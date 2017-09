Rheinfelden Riesenstimmung auf dem Dinkelberg

Von Rolf Rombach

Erstmals seit mehr als 30 Jahren standen sich am Freitagabend außerhalb der Bezirksliga der TuS Adelhausen und der KSV Rheinfelden gegenüber. Mehr als 400 begeisterte Fans sorgten beim Stadtderby in der Dinkelberghalle für Riesenstimmung.

Rheinfelden-Adelhausen. „Der Rheinfelder Sport hat durch dieses Ergebnis nur gewonnen. Ich freue mich für die Stadt, dass wir mittlerweile zwei so gute Mannschaften in der zweiten Liga, der Regionalliga, haben.“ Dieses Fazit zog Dieter Wild, Vorsitzender des Stadtsportausschusses, am Freitagabend nach dem Saisonauftakt der Ringer.

Vor mehr als 400 begeisterten Zuschauern aus der Stadt und Region besiegte die Bundesliga-Reserve des TuS den amtierenden südbadischen Oberliga-Meister mit 15:11 Punkten, wobei der Kraftsportverein zumindest mehr Einzelsiege holen konnte (6:4). „Es war ein unerwartetes Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rheinfelder so gut dagegenhalten können. Das war ein toller Abend“, sagte Wild weiter.

Beide Teams kämpften energisch, hart, aber fair, jeden Punkt aus. Vor allem die Duelle der jeweiligen Eigengewächse wurden von beiden Seiten umjubelt. Auf den Facebook-Seiten von TuS und KSV wurden verhinderte Anhänger via Live-Stream informiert und nutzten die Chance, auch aus der Ferne dabei zu sein. Wer in der Halle war, konnte bei der After-Show-Party noch bis nach Mitternacht mit den Sportlern feiern.

Bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff des Hauptkampfes waren alle Parkplätze rund um die Dinkelberghalle belegt. So mancher Wagen blockierte dann auch die Fahrwege des Stadtbusses, weshalb mehrere Durchsagen gemacht werden mussten, um die Bahn wieder frei zu bekommen.

Der KSV Rheinfelden kam vorrausahnend und stilecht – wie es sich für einen wichtigen Auswärtskampf gehört – mit großem Anhang im Reisebus den Berg hinauf. So hatte schon der Vorkampf in der Bezirksliga Oberrhein rekordverdächtige 200 Zuschauer, die den Aktivennachwuchs kräftig anfeuerten. Entsprechend ist jetzt schon die Vorfreude da auf den Rückkampf am 3. Oktober (Hauptkampf um 17 Uhr) im Bürgersaal des Rathauses, den der Kraftsportverein extra für die zwei großen Derbys reserviert hat.