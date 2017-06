Rheinfelden Roland Brogli verstarb plötzlich

Rheinfelden/CH (hei). Zwölf Jahre lang war er Stadtschreiber und damit Verwaltungschef im Rathaus der schweizerischen Schwesterstadt Rheinfelden, danach fungierte er 16 Jahre als erfolgreicher und wenig kritisierter Finanzminister des Kantons Aargau: Roland Brogli starb einen Tag nach seinem 66. Geburtstag völlig überraschend an einer Hirnblutung. Die Menschen in Fricktal – er wohnte immer in Zeiningen, wo auch seine politische Karriere als Gemeinderat begann – und im Aargau reagierten stark betroffen auf die Todesnachricht.

Auch in der deutschen Hochrheinregion konnten es viele Wegbegleiter und Politiker kaum fassen, dass „unser Roland“ nur ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Amt seinen wohlverdienten Ruhestand nicht mehr genießen kann.

Der Jurist und engagierte Christdemokrat blieb stets ein Mann des Volkes, hielt gerne und vor allem inhaltsreiche Reden an Festen, lachte und plauderte mit den Menschen, war aber auch als Finanzminister für strengen Sparkurs respektiert. Von Brogli gingen oft wertvolle Impulse in Richtung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Hochrheinregion aus, weil er in Spezialfällen wie Rheinfelden oder Laufenburg sich auskannte.

Roland Brogli wird wegen seiner fachlichen Disziplin und einer herausragenden Menschlichkeit fehlen.