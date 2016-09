„Rheinfelden: für alle Verkehrsteilnehmer gut und umweltbewusst erreichbar“. Das ist das Leitbild des künftigen Verkehrs- und Mobilitätsplans (VMP) für die Große Kreisstadt Rheinfelden.

Rheinfelden. Das heißt, ob Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr, öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) sowie auch neue Mobilitätsangebote wie Car-Sharing und E-Bike: Alle Bereiche sollen gleichberechtigt betrachtet und die jeweils erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden. Berücksichtigt werden sollen dabei auch die gegenseitigen Wechselwirkungen der jeweiligen Ansprüche.

Fachbüro hatte drei Jahre Planungszeit

Knapp drei Jahre lang hatte das Fachbüro Fichtner an dem Planwerk gearbeitet. Tatkräftig mitgewirkt hat dabei ein eigens gebildeter Arbeitskreis, der aus Mitgliedern der Verwaltung, der Fraktionen, der Ortsvorsteher, der Polizei- und Verkehrsbehörde, der IG Velo und der Südbadenbus GmbH bestand. „Und mit diesem VMP ist die Stadt bestens gerüstet, die verkehrlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren zu meistern“, hieß das abschließende Ergebnis von Diplom-Ingenieur Florian Krentel, das er jetzt im Bauausschuss präsentierte. Der VMP sei quasi der „Rote Faden“, den es in Zukunft je nach finanziellen Möglichkeiten abzuarbeiten gelte.

Und auch die Mitglieder des Bauausschusses waren voll des Lobes über das Planwerk. „Mit gefällt das ausgesprochen gut, die Maßnahmen sind im Großen und Ganzen unstrittig“, befand Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Ein tolles Papier, in dem künftige Anforderungen konzentriert zur Geltung kommen und in dem alle Verkehrsteilnehmer zu ihrem Recht kommen“, würdigten auch Dieter Meier (CDU) und Karin Paulsen-Zenke (SPD). „Gut, dass der Arbeitskreis von Anfang an mitwirkte“, lobte Karin Reichert-Moser (Freie Wähler). Doch letztlich stimmten alle mit dem OB in dessen Ansicht überein: „Das wird eine Generationenaufgabe, mit in die Millionen gehenden Investitionen.“ Es müssten also Prioritäten gesetzt werden, meinte daher Alfred Winkler (SPD). Und, wie Planer Krentel verdeutlichte, sollte die Prioritätenliste nach der Größe des Mangels aufgestellt werden.

In den drei Jahren, in denen an dem Verkehrs- und Mobilitätsplan gearbeitet wird, hat sich bereits Einiges getan. Neben einigen Fußgängerüberwegen (Degerfelden, Nollingen und Schildgasse) wurde beispielsweise Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Warmbach, in der Innenstadt für die Friedrichstraße und auch im Bereich Adlergarten in Adelhausen realisiert. Stark verbessert wurde auch die Beleuchtungssituation in der Unterführung Basler Straße mit der Fertigstellung der – unter anderem auch von der Sparkasse mitfinanzierten – Lichtin­stallation. Es gibt aber noch jede Menge zu tun, in der City wie auch in den Ortsteilen.

Maßnahmenkatalog

Mit der Priorität hoch eingestuft und für 2017 projektiert sind: Bereich Radfahrer: Erstellung von Rad-Schulwegplänen, Prüfung des Anlegens von Radschutzstreifens innerorts, Lückenschluss Radweg Rheinfelden-Degerfelden entlang der B 316, in der Schildgasse sowie Minseln-Adelhausen, Abstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen erhöhen. Motorisierter Verkehr: Umbau der Autobahnabzweigung in Warmbach, mehr Tempokontrollen. ÖPNV: Verbesserung der Fahrradmitnahme, Prüfung Verlängerung von Buslinien nach Schopfheim/Steinen, Aufrechterhaltung der Buslinie 7307 (Herten, Degerfelden). Fernere Maßnahmen sind unter anderem Umbau Rudolf Vogel-Anlage, Bahn-Haltepunkt in Warmbach, Umgestaltung Bahnhofsareal Innenstadt, Ortsumfahrung Degerfelden oder Lückenschluss Radweg Beuggen-Schwörstadt.