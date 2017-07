Rheinfelden Rotes Kreuz umschifft alle Klippen

Ein erfolgreiches Jahr hat der DRK-Ortsverband Rheinfelden im Jahr eins nach dem letztjährigen Umbruch durch den Rückzug des langjährigen Geschäftsführers Erich Mehlin und der Rochade an der Vereinsspitze hingelegt.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. „Vor allem der Rettungsdienst wird immer gewichtiger“, betonte Geschäftsführer und zweiter Vorsitzender Manfred Gollin bei der Hauptversammlung am Dienstagabend.

Lag das Jahresbudget vor vier Jahren noch knapp unter einer Million Euro, so stieg es im abgelaufenen Geschäftsjahr auf knapp 1,5 Millionen Euro. Jährlich werde das Budget mit den Krankenkassen ausgehandelt, das dann via DRK-Rettungsdienst Lörrach GmbH an den Ortsverband überwiesen wird. „Die Kostenverhandlungen werden aber stets schwieriger und bedürfen daher der gründlichen Vorbereitung“, bilanzierte Gollin. Die anfallenden Kosten könnten aber gedeckt werden.

Problematisch ist die Rekrutierung von Personal. Eine hohe Fluktuation bestimmte das Personalmanagement für rund 40 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, zumal sich die Lage durch die Einführung des neuen Berufsbildes Notfallsanitäter noch verschärfte. Der Ortsverband bildet seit dem Jahr 2014 verstärkt aus. Aktuell sind sechs Personen in Ausbildung, der erste Azubi wird im Oktober seine Tätigkeit als Notfallsanitäter aufnehmen. Hilfreich ist auch eine Initiative mit dem Kreisverband Säckingen, über den acht junge Leute aus Süditalien für die Ausbildung zum Rettungssanitäter gewonnen wurden.

Finanzen

Von einer soliden Finanzlage berichtete Kassierer Klaus Adlberger. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr auf 2,075 Euro Millionen (Vorjahr 1,975 Millionen). Der Überschuss von 62 000 Euro fließt in die Rücklage.

Jugendrotkreuz (JRK)

Viel lief beim Jugendrotkreuz, das von Martin Volkmann geleitet wird. 37 Gruppenstunden, Hilfe bei vier Blutspenden mit insgesamt 1200 Konserven sowie Besuche bei THW, Integrierter Leitstelle in Lörrach und die Teilnahme an der Sitzung des Badischen Landesverbandes standen auf dem Programm. Eingerichtet wurde zudem ein Schulsanitätsdienst an der Gertrud-Luckner-Realschule.

Sozialdienst

Seit mittlerweile sieben Jahren ist der DRK-Laden in der Güterstraße eine Erfolgsgeschichte – mit steigenden Umsätzen. Karin Lützelschwab, Leiterin Sozialarbeit, berichtete von 40 000 verkauften Teilen und monatlich rund 700 Kunden im vergangenen Jahr. 17 Helferinnen leisteten mehr als 3000 ehrenamtliche Stunden. Weiterhin bietet der Ortsverband Bewegungsgymnastik, Gedächtnis- und Gehirntraining sowie Wassergymnastik an. Sieben Übungsleiterinnen freuen sich in 16 Gruppen über rund 250 Teilnehmer.

Wahlen

Einstimmig für vier weitere Jahre im Vorstand gewählt wurden: Irene Knauber (Vorsitzende), Manfred Gollin (2. Vorsitzender), Klaus Adlberger (Schatzmeister), Silke Wischeropp (Schriftführerin), Kornelia Jüngel-Waas (Bereitschaftsärztin), Karin Lützelschwab (Leiterin Sozialarbeit), Dieter Rolfs (Leiter SEG), Rolf Koller (Stellvertreter SEG), Martin Volkmann (Leiter JRK), Tamara Ammon-Kircher (Stellvertreterin JRK). Die Vorstandsmitglieder wurden gleichzeitig zu Delegierten für den Kreisverband nominiert.

Ehrungen

Für 25 Jahre Tätigkeit in der Seniorengymnastik wurde Ursel Fuchs geehrt. Ebenfalls 25 Jahre ist Christoph Rolfs beim Rettungsdienst tätig. 30 Jahre wirkt Karin Lützelschwab im Sozialdienst. Seit 15 Jahren arbeitet Sylvia Prommersberger in der Buchhaltung.

Mitgliederzahl: 1523

Kontakt: Irene Knauber, Tel. 07623/71 91 90, Römerstraße 1. www.drk-rheinfelden.de