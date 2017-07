Rheinfelden Schaukeln steht hoch im Kurs

20:01 Polens Regierung verteidigt Justizreform

Warschau - Polens Regierung hat Kritik der EU-Kommission an der von ihr angestrebten Justizreform als "voreilig" und "ungerechtfertigt" zurückgewiesen. Das Gesetzgebungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, hieß es im Außenministerium in Warschau. Die geplanten Änderungen stellen Kritikern zufolge eine Gefahr für die Unabhängigkeit innerhalb von Polens Gewaltenteilung dar. Die EU-Kommission hat das Land zu einem sofortigen Stopp der Pläne aufgefordert und gedroht, ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einzuleiten. Dieser sieht auch eine Aussetzung der Stimmrechte des Mitgliedstaates vor.

19:53 US-Bericht: Weniger Terroropfer und Anschläge 2016

19:12 Gewitter und Starkregen im Westen

Köln - Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, Verspätungen im Flug- und Bahnverkehr - heftige Gewitter und starker Regen haben einen heißen Tag in Nordrhein-Westfalen beendet. Die Gewitterfront war am Nachmittag von Belgien aus in das Bundesland gezogen und sorgte zunächst im Rheinland für heftige Niederschläge. In Mönchengladbach wurde ein Radfahrer von einem abbrechenden Baum schwer verletzt; sonst gab es keine Meldungen über Verletzte.