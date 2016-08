Nachrichten-Ticker

14:03 Windkraftanlage an A3 im Müsterland steht stundenlang in Flammen

Isselburg - Der Brand eines Windrads im Münsterland hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Die rund 100 Meter hohe Anlage an der Autobahn 3 habe stundenlang in Flammen gestanden, berichtet ein Polizeisprecher. Rotorblätter brachen bei dem Feuer ab und fielen zu Boden. Löscharbeiten seien in dieser Höhe nicht möglich gewesen, deswegen habe man sich für ein kontrolliertes Abbrennen entschieden, hieß es. Das Feuer sei ausgebrochen, während eine Gewitterfront über die Region hinweggezogen sei. Ob das Feuer durch das Unwetter ausgebrochen sei, müsse aber noch geklärt werden.

13:43 Anti-Mafia-Staatsanwalt: Wiederaufbau "Leckerbissen" für Kriminelle

Rom - Der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt Italiens hat nach dem Erdbeben vor einer Beteiligung Krimineller am Wiederaufbau gewarnt. So ein Wiederaufbau sei traditionell ein Leckerbissen für Kriminelle und ihre verbündeten Geschäftspartner, sagte Franco Roberti in einem Zeitungsinterview. Jedoch stünden einer möglichen Mafia-Verstrickung mittlerweile Behörden und Ermittler viel stärker entgegen als in der Vergangenheit. Nach dem Erdbeben von Irpinia mit 3000 Toten im Jahr 1980 wurden Spendengelder von korrupten Politikern und der Mafia im großen Stil veruntreut.

12:51 Angeschlagener Schürrle sagt Löw für Fußball-Länderspiele ab

Düsseldorf - Bundestrainer Joachim Löw muss für die ersten Länderspiele nach der Fußball-Europameisterschaft ohne André Schürrle planen. Der Angreifer von Borussia Dortmund hat Löw für das Testspiel am Mittwoch gegen Finnland sowie das erste WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Oslo gegen Norwegen aus Verletzungsgründen absagen müssen. Schürrle leide nach seinem Einsatz beim 2:1 der Dortmunder zum Bundesliga-Auftakt gegen Mainz an Rückenproblemen, teilte der DFB mit. Die Nationalmannschaft kommt morgen in Düsseldorf erstmals nach der EM in Frankreich wieder zusammen.

12:50 Gabriel: TTIP-Verhandlungen sind de facto gescheitert

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hält das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA für gescheitert. "Die Verhandlungen mit den USA sind de facto gescheitert, weil wir uns den amerikanischen Forderungen natürlich als Europäer nicht unterwerfen dürfen", sagte Gabriel im ZDF-"Sommerinterview". Das geplante Abkommen zwischen der EU und Kanada, Ceta, verteidigte Gabriel dagegen. Er beklagte, dass dies oft verwechselt werde mit dem TTIP-Abkommen. Am 17. September sind in deutschen Städten Demonstrationen gegen Ceta und TTIP angekündigt.

12:28 Union will Einbruchskriminalität härter bestrafen lassen

Berlin - Als Reaktion auf den drastischen Anstieg von Wohnungseinbrüchen dringt die CDU/CSU auf schärfere Strafen für diese Delikte. "Die Union will, dass Einbruch jetzt als Verbrechen eingestuft wird. Gleichgestellt mit Raub. Dann gilt eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der "Bild am Sonntag". Die Union will laut Kauder den Bürgern auch stärker helfen, ihre Wohnungen und Häuser sicherer zu machen. Sie sollen für neue Schlösser schon ab einer Summe von 500 Euro und nicht wie bisher ab 2000 Euro staatlich bezuschusst werden.