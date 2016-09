Rheinfelden/CH (pem). Die Stimmung war super und es spazierten ganz viele Besucher von badischer Seite über die alte Rheinbrücke zur Usestuhlete ins Schweizer Rheinfelden. Die traditionelle Usestuhlete war ein Anziehungspunkt für all jene, die gerne in schöner Atmosphäre und Gesellschaft feiern.

Die „Usestuhlete“ im ältesten Zähringerstädtchen der Schweiz war ein Erfolg auf der ganzen Linie, beziehungsweise auf der ganzen Straße. Über 100 Tische reihten sich durch die Altstadt, die große Festtafel zog sich vom Zollplatz durch die Marktgasse bis zur Ecke Albrechtsplatz und alle setzten sich gerne an den längsten Tisch Rheinfeldens. Allerdings gab es auch große Lücken, was bedeutet, dass sich längst nicht mehr alle Gewerbetreibenden an der „Usestuhlete“ beteiligen.

Die Gäste wurden nicht nur von den ansässigen Gastronomiebetrieben kulinarisch verwöhnt, auch die Geschäfte überraschten ihre Kunden mit Leckerein. Vom Basler Klöpfer über Paella, Pasta und Lachs bis zum italienischen Vorspeisenteller – das kulinarische Angebot kannte keine Grenzen und die Gäste nahmen die hervorragende Bewirtung am geselligen Tisch gerne an, dabei durfte der Becher frisch gezapftes Bier nicht fehlen.

Zudem wurde den Gästen Kulturelles geboten. So spielte Dübis Big Band, die Schüler der Musikschule offerierten Ausschnitte aus ihrem Repertoire.

Es war als0 eine rundum gelungene Veranstaltung „Uff dr Gass“ unter freiem Himmel bei bis in die Nacht herrlich warmen Sommertemperaturen.

Rheinfelden-Herten (mv). Ihren bisher größten Erfolg beim Ausbau ihrer Weine kann die Interessengemeinschaft Weinbau (IG Weinbau) Herten in diesen Tagen feiern. Sie erhielten bei der diesjährigen Berliner Weintrophy eine Goldmedaille für ihren Steinacker Johanniter Kabinett, Jahrgang 2015.

Die Medaille kam umso überraschender, als dass aufgrund der restriktiven Richtlinien der OIV (Internationale Organisation für Wein und Rebe) nur 30 Prozent der eingereichten Erzeugnisse mit einer Medaille ausgezeichnet werden durften. Darüber hinaus sorgte das Reglement bei der Berliner Wein Trophy dafür, dass nur die Besten der Weine überhaupt in die Punktewertung gelangen konnten.

Die Freude bei den Hertener Johanniter-Weinbauern ist daher umso größer und so wurde am Dienstagabend inmitten der Steinacker-Reben auf die großartige Auszeichnung angestoßen und der bisher größte Erfolg in der Geschichte der IG Weinbau gebührend gefeiert.

Besondere Glückwünsche richtete am Dienstag auch der Obmann der Hertener Winzer, Stefan Mehlin, an Kellermeister Dietmar Leipert und an den Vorsitzenden der IG Weinbau, Jürgen Reiske. Sie beide hätten wesentlichen Anteil am Erfolg bei der Berliner Wein Trophy. Man sei daher sehr stolz auf die Goldmedaille und auf die sehr gute Arbeit, die im Rebberg genauso geleistet würde wie im Weinkeller,versicherte Mehlin.