Rheinfelden Schlüsseldienst verlangt Wucherpreis

Rheinfelden. Die Polizei warnt vor Schlüsseldiensten mit Wucherpreisen und schildert einen Fall der sich am Samstagabend ereignete. Ein Frau in Nollingen hatte sich ausgeschlossen und suchte daher nach einem Schlüsseldienst im Bereich Rheinfelden und gab dies auch so als Suchbegriff im Internet ein. Sie wählte dann eine angezeigte 0800-Nummer und erreichte einen Betrieb, der auch gleich zusagte, zu kommen. Nach zwei Stunden erschien dann auch ein Monteur dieser Firma in einem Privatfahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen.

Dieser tauschte das Schloss aus, so dass die Frau wieder in ihre Wohnung konnte. Hierfür verlangte dieser allerdings knapp 1000 Euro und bestand auf die sofortige Bezahlung. Ein ortsüblicher Preis für eine derartige Dienstleistung liegt zwischen 100 und 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Wucher.