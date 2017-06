Rheinfelden Schwarzes Auto rammt Audi und haut ab

Rheinfelden. Zu einer Unfallflucht am Montagnachmittag auf der A 861 sucht die Polizei den Verursacher und Zeugen.

Gegen 18.10 Uhr war eine 20-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Autobahn von Rheinfelden-Süd in Richtung Lörrach unterwegs, die sie an der Ausfahrt Rheinfelden-Mitte verließ und auf die Rechtsabbiegespur Richtung Bad Säckingen fuhr, berichtete das Polizeipräsidium Freiburg gestern.

Zeitgleich ordnete sich neben ihr ein schwarzes Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur zur B 316 in Richtung Degerfelden ein. Als sich das Fahrzeug auf gleicher Höhe mit dem VW Golf war, zog es plötzlich nach rechts und kollidierte mit dem Auto der Frau. An diesem entstand nach Schätzungen der Polizei von rund 10 000 Euro Schaden. Die Frau hielt kurz an und sah, wie der Unfallverursacher nach links abbog und Unfallflucht beging. Dessen schwarzes Fahrzeug müsste an der rechten, hinteren Seite stark beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug erbittet das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/98000.