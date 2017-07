Rheinfelden Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Rheinfelden. An der Kreuzung L 143 (Beuggener Straße)/Riesberg ist am Samstag gegen 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Es gab fünf Verletzte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 26-Jähriger Fahrer eines VW Golf die B 316 von der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte in Richtung Degerfelden. In Höhe der L 143 (Beuggener Straße) bog er nach rechts ab und wollte gleich wieder nach links in die Straße „Riesberg“ einbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden VW Golf Plus zusammen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Die 32-Jährige Beifahrerin und ein fünf Jahre altes Kind wurden schwer verletzt. Der 74-Jährige Fahrer des entgegenkommenden Golf Plus wurde ebenfalls leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer, heißt es im Polizeibericht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12 000 Euro.

Die Feuerwehr Rheinfelden war vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Die Beuggener Straße war für die Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.