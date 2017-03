Rheinfelden Senioren brauchen Wohn-Beratung

19:45 Mordfall Hatun Sürücü: Haftstrafen für Brüder gefordert

Istanbul - Beim Prozess im Mordfall Hatun Sürücü in Istanbul hat die türkische Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die beiden angeklagten Brüder gefordert. Ihnen wird Beihilfe zum vorsätzlichen Ehrenmord an ihrer Schwester vorgeworfen, wie aus dem Gerichtsprotokoll hervorgeht. Darauf stehen nach dem türkischen Strafgesetzbuch bis zu 20 Jahre Haft. Der jüngere der beiden angeklagten Brüder - der die Tatwaffe besorgt haben soll - muss sich außerdem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten. Der Mord - begangen vermeintlich im Namen der Ehre - hatte viel Aufsehen erregt.

19:43 Bundeswehr-Einsatz in Somalia verlängert

Berlin - Die Bundeswehr bleibt ein weiteres Jahr im ostafrikanischen Somalia. Der Bundestag verlängerte den Einsatz in dem von der sunnitischen Al-Schabab-Miliz terrorisierten Land. Zur Ausbildung und Beratung der somalischen Streitkräfte können bis zu 20 deutsche Soldaten entsandt werden. Zuletzt waren 11 Einsatzkräfte der Bundeswehr vor Ort. Die Instabilität am Horn von Afrika sei auch ein Risiko für die Sicherheit in Europa, hieß es zur Begründung für den Einsatz.