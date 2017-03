Rheinfelden Sie sammeln noch persönlich

Rheinfelden-Minseln (pem). Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Minseln ist einer der wenigen Ortsvereine, der die Landessammlung noch persönlich durchführt. „Viele Menschen freuen sich über unseren Besuch. Eine Haussammlung nimmt zwar Zeit in Anspruch, aber es ist ein Geben und Nehmen“, zog Klaus Weber, der mit fünf weiteren Mitgliedern unterwegs war, eine durchweg positive Bilanz. 2078 Euro sind das Ergebnis der Haussammlung, und dazu attestierte Kassiererin Ingrid Krafft: „Das ist ein Rekordergebnis. So viel haben wir noch nie gesammelt, wir haben viel Unterstützung erfahren.“

Ehrung

Klaus Weber ehrte Gerlinde Hinz für ihren unermüdlichen Einsatz für den AWO Ortsverein: „Seit 30 Jahren kümmert sich Gerlinde um die Begegnungsstätte, sie ist die gute Seele unseres Treffpunktes“. Klaus Weber hat nachgerechnet und kommt bei Gerlinde Hinz auf über 500 ehrenamtliche Arbeitstage in drei Jahrzehnten. „Sie hat’s verdient“, war dann aus den Reihen der Versammlung zu vernehmen.

Jüngere Mitglieder

Klaus Weber, der in seinem Amt als Vorsitzender geschlossen bestätigt wurde, gab bekannt, dass sich die AWO in diesem Jahr nicht am Dorffest mit dem Spielnachmittag beteiligen kann. Die Webers haben eine Familienfeier und deshalb kann der Ortsverein die Traditionsveranstaltung nicht stemmen. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass für die Zukunft auch jüngere Mitglieder für den Ortsverein wichtig sind. Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 70 Jahren. Klaus Weber hat seine Wiederwahl entspannt angenommen, denn im Sommer tritt er in den Ruhestand. „Mal schauen, was da noch für Kräfte wach werden“, sagte der Rektor der Heinrich-Zeller-Schule Karsau. Humorvoll ergänzte Sabine Schütz-Baumgartner vom Hallen- und Vereinsausschuss: „Dann hast Du Startfrei“. „Erstaunlich was hier alles gemacht und geboten wird. Tolle Arbeit, ihr helft vielen Leuten in unserer Gemeinde, wunderbare AWO“, lobte Ortsvorsteherin Eveline Klein. Die Kreisvorsitzende Hannelore Nuß weiß, dass ausgezeichnete Arbeit geleistet wird: „Die Arbeit der AWO ist wichtiger denn je. Es gibt noch viel zu tun“. Peter Moser von der Mohrenclique sagte Danke für die Unterstützung beim Jubiläumsnachtumzug.

Wahlen

Vorsitzender: Klaus Weber, Schriftführerin: Waltraud Wasmer, Kassenrevisor: Klaus Singer, Beisitzer: Eugen Meyer, Kreisdelegierte: Ingrid Krafft, Gerlinde Hinz, Margit Jüngerkes und Klaus Weber.