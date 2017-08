Rheinfelden Sie sind mit dem Elektro-Velo da

Der Dinkelberg und das Kleine Wiesental sind nun vollständig in das E-Bike-Konzept vom Naturpark Südschwarzwald eingebunden. Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellte gestern mit Kommunalpolitikern und Touristikern die Broschüre vor.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Sie waren alle mit dem Elektro-Velo gekommen zum Parkplatz an der Kreuzeiche, nur der Triatleth Reinhard Börner, Ortsvorsteher von Eichsel und Mitbegründer der Interessensgemeinschaft (IG) Dinkelberg nicht. Aber der hatte gestern ja auch seinen 70. Geburtstag. Aber er stellte ein Motiv für das ganze Vorhaben, das schon im Jahre 2015 in die Wege geleitet wurde: „Seit es E-Bikes gibt, haben wir viel mehr Fahrradtouristen.“

Rundwege eröffnen Perspektiven

Eberhardt, der gemeinsam mit den Anderen natürlich dem Jubilar gratulierte, hielt fest: „Durch diese Rundwege eröffnen Naturpark und IG Dinkelberg hervorragende Perspektiven.“ Auf den Rou­ten könne man die Vielfalt der Landschaft erfahren, wobei das nicht nur für Touristen gelte, sondern auch für heimische Naherholgssuchende. Zugleich lobte er, dass auch die einzelnen Tourismusziele mit vorgestellt werden in dem Faltblatt.

Die sieben Routen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Länge – zwischen 31 und 68 Kilometern –, sondern auch bei den Höhenmetern und dem Schwierigkeitsgrad. Dabei führen die einzelnen Wege möglichst nicht entlang von Straßen, sondern durch die Natur.

Problem bei der Radwegeplanung

Rheinfeldens Verwaltungschef hielt auch fest, dass man im Kreis viel dafür tue, die Radwegeplanung voranzutreiben. Diese richte sich eher an die Berufspendler, als an die Freizeitfahrer. Gerade bei der Verbindung über den Dinkelberg von Rheinfelden nach Maulburg gibt es aber ein Problem: Die Strecke zwischen Rheinfelden und Adelhausen ist Bestandteil des Landesradwegeplans, der Abschnitt Adelhausen-Maulburg dagegenh nicht. Daher haben die beiden Kommunen beschlossen, hier in Vorleistung zu treten. „Denn es macht wenig Sinn, wenn in der Mitte plötzlich Schluss ist“, erklärte Eberhardt und kündigte an, das Vorhaben in der zweiten Jahreshälfte in die politischen Gremien zu bringen.

Schitzeljagd als Werbung für die E-Bike-Routen

Eine Überraschung hatte Corinna Steinkopf, Leiterin der Rheinfelder Touristinformation, mitgebracht. Auf Anregung von Standortmanagerin Gabi Zissel hat sie eine Schnitzeljagd als Werbung für das E-Bike-Projekt ausgearbeitet, die drei der Routen einbezieht. Die entsprechenden Formulare gibt es in den Tourismusbüros rund um den Dinkelberg, wo man auch das Faltblatt mit den Routen bekommen kann. Sie können unter www.tourismus-rheinfelden. de oder www.touren-schwarzwald.de im Internet heruntergeladen werden. Die Aktion dauert noch bis 31. Oktober. Unter den Teilnehmern, die das richtieg Lösungswort einreichen, wird ein Wochenende mit einem Leih-E-Bike für zwei Personen ausgelost.