Nachrichten-Ticker

14:03 Fall Janina: Schütze muss wegen Mordes 12,5 Jahre in Haft

Bamberg - Der Mann, der in der vergangenen Silvesternacht die elfjährige Janina erschoss, ist wegen Mordes zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige habe den Eltern den unwiederbringlichen Verlust ihres Kindes zugefügt, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt in seiner Urteilsbegründung am Landgericht Bamberg. In der Neujahrsnacht hatte der Verurteilte im Dorf Unterschleichach in Unterfranken mit einem Revolver in die Nacht geschossen und dabei die elfjährige Janina tödlich getroffen. Sie hatte in einer Gruppe auf der Straße gefeiert.

12:53 Medien: Fingerabdrücke von Amri sollen an Lkw sein

Berlin - An der Fahrertür des Lasters, der am Montag in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, sollen nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR Fingerabdrücke des Tatverdächtigen Anis Amri gefunden worden sein. Der "Berliner Zeitung" zufolge soll es auch am Lenkrad entsprechende Spuren geben. Aktuell wird nach dem 24-jährigen Tunesier europaweit gefahndet. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet und rund 50 zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

12:51 Von der Leyen ruft zu entschlossenem Kampf gegen Terror auf

Masar-i-Scharif - Nach dem Anschlag in Berlin hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Afghanistan zum entschlossenen Kampf gegen den Terror aufgerufen. "Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren, gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren", sagte sie vor Soldaten auf einem Weihnachtsmarkt im Feldlager von Masar-i-Scharif. Die ganze Weltgemeinschaft müsse entschieden gegen den Terror vorgehen, sei es in Europa, im Nahen Osten, in Afrika oder auch in Afghanistan.

12:48 Große Hilfsbereitschaft für Familie von polnischem Fahrer

Warschau - Nach dem Berliner Terroranschlag wollen Deutsche und Polen der Familie des getöteten polnischen Lkw-Fahrers helfen. "Wir kriegen Unmengen an Anfragen, wie man die Familie unseres Kollegen Lukasz finanziell unterstützen kann", schrieb Ariel Zurawski, Speditionsbesitzer und Cousin des Opfers, auf der Facebookseite des Unternehmens. Der Fahrer hinterlässt seine Frau und einen 17 Jahre alten Sohn. Berichten zufolge soll der Pole ins Lenkrad gegriffen und so möglicherweise ein größeres Blutbad verhindert haben. Nach der Tat wurde er erschossen in der Fahrerkabine aufgefunden.

12:13 "Spiegel": Amri bot sich offenbar als Selbstmordattentäter an

Berlin - Die Sicherheitsbehörden sollen nach Informationen des "Spiegel" vor Monaten Hinweise darauf gehabt haben, dass der Terrorverdächtige Anis Amri sich in der Islamistenszene als möglicher Selbstmordattentäter anbot. Wie das Magazin vorab berichtete, legen dies frühere Ermittlungen gegen mehrere Hassprediger nahe. Die Äußerungen von Amri aus der Telekommunikationsüberwachung seien aber so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten. Aktuell wird nach dem 24-jährigen Tunesier europaweit gefahndet. Er soll den Anschlag in Berlin verübt haben.