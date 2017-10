Rheinfelden Sieg geht nach Deutschland

Rheinfelden-Eichsel (mv). Ausrichter des 23. Atemschutzpokals war in diesem Jahr die Abteilung Eichsel der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden. Für die Ausrichtung des grenzüberschreitenden Wettbewerbs verantwortlich war der stellvertretende Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Rheinfelden, Thomas Kieper, als Leiter des Bereichs Atemschutz.

Erfreut zeigte sich Thomas Kieper über die Teilnehmerzahl am Atemschutzpokal-Wettbewerb, der mit mehr als 40 Geräteträgern einmal mehr einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren selbst unter schwierigsten Bedingungen gewährte. Entsprechend anspruchsvoll und anstrengend unter Atemschutz waren die Übungen und Aufgaben, welche von den Geräteträgern an insgesamt acht Stationen zu bewältigen waren. Dazu gehörte das Bewegen auf Holzkisten genauso wie das Wechseln von Kettensägen, das Angeln von Limonadenflaschen und auch knifflige Denksportaufgaben.

Lob von der Bürgermeisterin

Begrüßt wurden die am Atemschutzpokal teilnehmenden Feuerwehrleute von Bürgermeisterin Diana Stöcker. Sie lobte insgesamt die Arbeit der Feuerwehren auf die man sich an 365 Tagen im Jahr verlassen könne. Darüber hinaus zeigte sie sich sehr erfreut darüber, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren seit Jahren mit ein Garant für die Sicherheit der dort lebenden Menschen werden konnte.

Deutsche gewinnen mit 23 Punkten Vorsprung

Sieger des 23. Atemschutzpokals wurde in diesem Jahr Deutschland mit 2469 Punkten vor den Vorjahressiegern aus der Schweiz, die 2446 Punkte erzielten. In der Einzelwertung siegten die Floriansjünger Martin Nideröst aus Rheinfelden/Schweiz vor Ralf Maier aus Minseln und Sandro Kobelt aus Rheinfelden/Schweiz. Die Truppwertung entschieden Martin Nideröst aus Rheinfelden/Schweiz und Ralf Maier aus Minseln für sich. Zweite wurden Sandro Kobelt aus Rheinfelden/Schweiz und Martin Hienerwadel aus Karsau. Auf den dritten Platz gelangten Remo Freiermuth aus Möhlin und Holger Rübsam aus Nordschwaben. Einen Spaßpokal für den letzten Platz in der Einzelwertung erhielt der Feuerwehrmann Jean-Risse aus Rheinfelden/Schweiz.