Rheinfelden. Der gemischte Chor „TonArt Nollingen“ wiederholt sein Jahreskonzert unter dem Titel „One World – wir leben alle in einer Welt“. Das Benefizkonzert findet statt am Samstag, 11. März ab 20 Uhr in der Rheinfelder Christuskirche.

Als der Chor im vergangenen November eine Auswahl an Liedern mit Texten präsentiert, die unter die Haut gingen, waren die Zuhörer begeistert. Es waren Lieder, die von Mensch zu Mensch Brücken bauen können und die klarmachen, dass es alle angeht, was auf der einzigen Welt, die wir haben, geschieht. In einer Dialogmoderation besprachen zwei Schülerinnen Themen wie Freiheit, Krieg und Neid und leiteten damit zu den Liedern über. Es war für alle ein nachhaltiges Erlebnis in einem sehr passenden Rahmen, heißt es in der Ankündigung.

Dirigiert wird der Chor von Eckhard Gab und Cornelia Hossfeld. Am Klavier begleitet der Pianist Henry Übel. Der Eintritt ist frei. es wird aber um Spenden gebeten. Sie sollen jeweils zur Hälfte den beiden örtlichen Organisationen „Hilfe für Kamerun“ und „Leinegg“ zu gute kommen. Mit dem Konzert will der Chor einen weiteren Anstoß zum Nachdenken über das Leben geben. Auch möchte er mit seinen Mitteln Brücken bauen, denn was auf der Welt passiert, geht alle an. Ein lohnenswerter Chorabend an einem angemessenen Ort – in diesem Fall die Christuskirche in Rheinfelden.