Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen (mv). Die hochsommerliche Hitze der vergangenen Tage lockt eine Vielzahl von Badehungrigen an die Rheinufer, um dort Abkühlung zu suchen. Und während sich zwischen Rheinfelden und der Schleuse Wyhlen-Augst Badeparadiese wie das Hertener Loch oder am schweizerischen Rheinufer, das Freibad im Schweizer Rheinfelden und das Inseli in Rheinfelden vollbesetzt präsentierten, zog es andere mit ihren Sportbooten auf den Rhein.

Viele nutzen dabei ihre Boote als schwimmende Badeplattformen um von dort aus ein Bad im Rhein zu nehmen und um sich von der Strömung rheinabwärts treiben zu lassen. Einige Bootsführer banden ihre Sportboote auch aneinander, um in größerer Gesellschaft das Badevergnügen und das ganz besondere Ambiente auf dem Rhein in vollen Zügen zu genießen. Der Rhein lockte derweil mit Temperaturen um 22 Grad Celsius, so dass an beiden Rheinufern jede Gelegenheit zum Baden genutzt wurde. Diejenigen, die das Rheinwasser scheuten nutzten derweil den Schatten der Bäume an den Ufern, um sich abzukühlen und zu entspannen oder einem Grillvergnügen zu frönen.