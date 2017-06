Rheinfelden Spaß wartet an 20 Spielstationen

Mit dem 26. Sparkassen-Spielfest, das am 9. Juli im Europa-Stadion veranstaltet wird, findet in Rheinfelden eines der größten Familienfest im Landkreis Lörrach statt.

Rheinfelden (mv). Im Rahmen eines Pressegesprächs mit Vertretern der Sparkassen-Filiale Rheinfelden an deren Spitze Filialdirektor Klaus Schäuble, Hans Raab vom Sparkassen-Marketing sowie Vertretern des Turnvereins Rheinfelden (TVR), wurden am Donnerstag die Höhepunkte vorgestellt.

Dazu zählen in diesem Jahr 20 Spielstationen an denen die teilnehmenden Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Verwandten jede Menge Spaß, jede Menge Spiel und auch eine Vielzahl von sportlichen Attraktivitäten hautnah miterleben können. Neben Bogenschießen, Dosenwerfen, einem Hüpf-Pony-Parcours sowie Ballfischen und einem Regenbogen-Pfad hat das 26. Spielfest in diesem Jahr zahlreiche Spiele, Torwandschießen, Streetball, Modellschiffe lenken sowie eine Wasserrutschbahn inklusive Hüpfburg in seinem Repertoire. Daneben können sich die Familien am Spieletreff der Eichendorff-Schule, beim Kleinfeld-Tennis des TC Rheinfelden oder bei der Malwerkstatt der Schillerschule aktiv einbringen.

Wie gewohnt erhält auch in diesem Jahr jedes Kind eine Spielkarte für alle Stationen, die entsprechend abgestempelt wird. Für jede volle Spielkarte gibt es am Ende ein Überraschungsgeschenk für alle Kinder. Außerdem wird ein Familieneintritt für den Europa-Park in Rust am Ende des Spielfestes verlost.

Mit von der Partie beim Spielfest sind auch in diesem Jahr Auszubildende sowie junge Beratungsfachkräfte der Sparkasse. Auch an ihrem Stand erwarten die Kinder zahlreiche Überraschungen sowie jede Menge Spaß.

Beim Pressegespräch lobten Sparkassen-Filialdirektor Klaus Schäuble sowie Marketing-Leiter Hans Raab, der bisher alle 25 Spielfeste begleitete, das große und vor allem verlässliche Engagement des Turnvereins Rheinfelden. Der TV Rheinfelden sei mithin der Ansprechpartner Nummer Eins, betonte Raab. Ohne den Turnverein würde der Sparkasse und insbesondere dem Spielfest etwas fehlen, so das Bekenntnis von Seiten der Sparkasse.

Das vielfältige Programm, das auch das reichhaltige Angebot für das leibliche Wohl mit einbindet, erläuterte während des Pressegesprächs Klaus Romeike für den TV Rheinfelden. Er betonte noch einmal den familiären Charakter des Sparkassen-Spielfestes sowie die moderaten Preise für die teilnehmenden Kinder und deren Familien während des Festes. Gleichzeitig erinnerte das TVR-Vorstandsmitglied daran, dass die Spiele so ausgerichtet seien, dass sie sowohl von Kleinkindern als auch von Erwachsenen ausgeübt werden können. Insofern sei auch das 26. Sparkassen-Spielfest ein generationenübergreifendes Fest mit einem Spieleangebot, das jährlich aktualisiert wird.