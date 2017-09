Rheinfelden Sprayer sind unterwegs

Rheinfelden. Unbekannte Täter brachten laut gestrigem Polizeibericht über das vergangene Wochenende mehrere „Tags“ (Signaturen) an der Hans-Thoma-Schule an der Eichbergstraße und an der Goetheschule in der Adolf-Senger-Straße an. Dabei handelte es sich um vier grüne und drei rote Schriftzüge „3ZAK“. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen, Tel. 07623/74040.