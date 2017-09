Rheinfelden Sprayer werden erwischt

Rheinfelden. Am Spielplatz in der Schwedenstraße besprühten am Mittwoch gegen Abend zwei Jugendliche eine Betonwand mit schwarzer Farbe. Sie wurden bei der Tatausführung von Zeugen beobachtet und auch fotografiert. Die beiden konnten in der Nähe von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Die Spraydose hatten sie noch dabei. Für die Reinigung der beschmierten Wand dürften Kosten in Höhe von rund 200 Euro anfallen, schätzt die Polizei.