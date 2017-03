Rheinfelden Sprung ins kühle Nass wird teurer

Von Ulf Körbs

Der Badespaß in Rheinfelden wird teurer. Der Hauptausschuss hat dem Gemeinderat eine moderate Anhebung der Eintrittspreise empfohlen.

Rheinfelden. Die bisherigen Preise lagen deutlich unter jenen in den Gemeinden der Umgebung hat die Verwaltung ermittelt, was vielleicht auch an der Tatsache liegt, dass die letzte Festlegung bereits sieben Jahre zurückliegt. Mittlerweile sind aber die Aufwendung für Personal und Bewirtschaftung gestiegen, hinzu kommt der nach wie hohe Unterhaltsaufwand. Allein die Personalkosten sind laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sind um 19 Prozent gestiegen. Allerdings räumt das Hauptamt ein, dass ein echter Preisvergleich mit anderen Bädern schwierig ist wegen verschiedener Betriebsformen und Ausstattung.

Entwickelt wurde die Preisliste übrigens von der neu gebildeten Haushaltsstrukturkommission. Deren Aufgabe ist es, die Gebührenordnungen der Stadt zu überprüfen. Die des Friedhofs wurde schon überarbeitet, jetzt also sind das Freibad und das Hallenbad dran.

Durch die neuen Preise rechnet die Verwaltung mit Mehreinnahmen in Höhe von 40 000 Euro im Jahr im Freibad, im Hallenbad wären es 2400 Euro.

Die Preisgestaltung ist aber nicht das einzig Neue, was aus dem Bädern gedrungen ist. Auf der städtischen Homepage kann man nämlich auch eine Stellenausschreibung finden: Gesucht wird ein neuer Betriebsleiter. Der bisherige Stelleninhaber, Matthias Selz, soll schon nicht mehr in Rheinfelden sein. Über die Kündigungsgründe schweigt sich die Stadt aber aus. Bekanntlich werden Personalangelegenheiten nur in nicht-öffentlichen Sitzungen behandelt. Selz war vor 14 Jahren aus Potsdam an den Hochrhein gekommen.

Zugleich sucht man einen Schwimmmeistergehilfen. Diese Stelle ist aber befristet ausgeschrieben, im Gegensatz zur Selz-Nachfolge.

Es besteht dringlicher Handlungsbedarf, denn das Freibad soll Mitte Mai öffnen, und erfahrungsgemäß ist die Phase kurz zuvor besonders intensiv. Der Bäderbereich hat derzeit acht Mitarbeiter.

Einzeleintritt

Erwachsene: 4,00 Euro

Ermäßigt: 3,00 Euro

Kinder: 2,50 Euro

Familie: 8,00 Euro

Erwachsene mit Familienpass: 2,00 Euro

Kind mit Familienpass: 1,00 Euro

Abendkarte (ab 17 Uhr):3,00 Euro

Zwölfer-Karte

Erwachsene: 40,00 Euro

Ermäßigt: 30,00 Euro

Kinder: 25,00 Euro

Saisonkarte

Erwachsene: 120,00 Euro

Ermäßigt: 85,00 Euro

Erstes und zweites Kind: 60,00 Euro