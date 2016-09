Rheinfelden. Wie in vielen anderen Betrieben begann auch in der Stadtverwaltung am 1. September das neue Ausbildungsjahr. Sechs neue Auszubildende begrüßte Bürgermeisterin Diana Stöcke.

Bürgermeisterin Diana Stöcker freute sich über so viele neue junge Leute. Jennifer Canic, Nadine Roser und Chantal Rümmelin werden die Ausbildung zu Verwaltungsangestellten machen, Julia Schlageter studiert an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und ist in diesem Rahmen ein halbes Jahr in Rheinfelden, Nils Humbel und Viktor Gerstenlauer fangen bei der Stadtgärtnerei an.

Interessiert erkundigte sich Diana Stöcker über die Beweggründe, in der Verwaltung arbeiten zu wollen. Wie sich zeigte, waren die meisten durch ein Praktikum auf die Idee gekommen. „Sie haben sich einen sehr vielseitigen Beruf ausgesucht. Nutzen sie die Ausbildung, um ihre eigenen Stärken und Vorlieben kennenzulernen und scheuen sie sich nicht, Fragen zu stellen“, gab die Bürgermeisterin den jungen Leuten mit auf den Weg.

Um den neuen Auszubildenden den Einstieg zu erleichtern, hat die Personalabteilung eine „Kennenlernwoche“ organisiert. Auf dem Programm stehen Ausflüge, das Kennenlernen der Stadt sowie der verschiedenen Ämter. Dabei werden die neuen Auszubildenden von ihren „Vorgängern“ im zweiten Lehrjahr und von einer Patin, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, begleitet.