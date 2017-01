Rheinfelden. Mit der Kampagne „Rheinfelden macht Klima im Quartier“ bietet die Stadt Haus- und Wohnungseigentümern eine ganz konkrete Hilfeleistung und Unterstützung an. Eine erste Informationsveranstaltung am Mittwoch, 18. Januar, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses gibt Einblick in die aktuelen energetischen Verpflichtungen und Vorschriften für Wohneigentümer.

Im Zuge der Bemühungen die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, wurden auf Bundes- und Landesebene zahlreiche Verordnungen und Gesetze erlassen, die es beispielsweise beim Austausch des Heizkessels oder bei einem Eigentümerwechsel zu beachten gilt. Über die aktuelle Gesetzeslage informiert im Rahmen der Informationsveranstaltung der Geschäftsführer der Energieagentur des Landkreises Lörrach, Jan Münster.

Aufbauend auf diese Informationen, bietet die Stadt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale einen kostenlosen Gebäudecheck an. Die normalerweise anfallenden Kosten in Höhe von 20 Euro übernimmt die Stadt. Für diesen Gratis-Gebäudecheck können sich die Haus- und Wohnungseigentümer bei der Informationsveranstaltung am 18. Januar anmelden oder bis 30. April bei der städtischen Klimaschutzmanagerin Erika Höcker. „Der Gebäudecheck wird von den Energieberatern der Verbraucherzentrale durchgeführt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, nach Erhalt des „Checkberichts“ einen weiteren kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren“, erläutert sie.

Die Kampagne „Rheinfelden macht Klima im Quartier“ beschränkt sich zunächst auf die Siedlung zwischen Müßmatt-, Römer-, Hardtstraße und Dürrenbach. Eine Ausdehnung auf weitere Wohngebiete ist nach und nach geplant.