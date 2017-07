Rheinfelden Stadt wächst in die Höhe

Beim Bau von neuen und vor allem bezahlbaren Wohnungen machen Stadtverwaltung und Wohnbau GmbH mächtig Druck. Nachverdichtung heißt dabei das Zauberwort für das Gebiet zwischen Müßmatt-/Römer-/Hardt- und Unterer Dorfstraße.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. In genanntem Gebiet sollen 100 Wohnungen in zwei achtgeschossigen Bauten entstehen. Und der Bauausschuss steht 100-prozentig hinter diesem Vorhaben und gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für den Entwurf, in den auch Anregungen und Wünsche aus der Bürger-Information im November vergangenen Jahres geflossen sind. Befürwortet wurde auch das Abschließen eines städtebaulichen Vertrags.

Ähnlich war auch das Vorgehen bei dem über die Wohnbau abgewickelten Bauprojekt an der Goethe­straße, wo ebenfalls zwei Hochhäuser, eines frei finanziert und eines nach den Bestimmungen des sozial geförderten Wohnbaus, in der jüngsten Vergangenheit entstanden sind.

Einverstanden erklärten sich die Mitglieder des Gremiums auch damit, dass die oberirdischen Park- und Stellplätze durch den Bau einer Hochgarage erhalten bleiben und zudem ein leicht modifizierter Stellplatzschlüssel Anwendung findet. So muss für Wohnungen bis zu 75 Quadratmetern (statt 50 Quadratmeter) nur ein Stellplatz nachgewiesen werden.

Die Verwaltung hatte sich bei dem Vorschlag auf die Erfahrungen der Wohnbau gestützt, dass im sozialen Wohnungsbau weniger Pkw-Stellplätze nachgefragt werden. Paul Renz (CDU) wünschte dazu aber einmal eine detaillierte Erläuterung durch die Wohnbau im Bauausschuss.

Die Kritik, dass die Häuser wohl zu nahe an die Jakob-Kaiser-Straße gebaut würden (Wilhelm Hundorf, SPD, und Eckhart Hanser, CDU), nahm die Verwaltung auf und versprach Nachbesserung. „Dafür habe ich eine gewisse Sympathie“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt. Die Bedenken von Karin Paulsen-Zenke (SPD), ob denn auch genügend Kinderspielflächen entstehen, konnten ebenso zerstreut werden wie die Frage der Kanalkapazitäten (Paul Renz). „Das Abwasser lässt sich gerade noch verkraften“, sagte Tiefbauamtschef Tobias Obert.