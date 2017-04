Rheinfelden Steine klopfen für guten Zweck

Rheinfelden. Mit vereinten Kräften pflasterten am vergangenen Wochenende 30 Mitarbeiter des Rathauses unter der fachkundigen Anleitung der Technischen Dienste in ihrer Freizeit den Vorplatz des Spielhauses der Dieter-Kaltenbach-Stiftung im Tutti-Kiesi-Areal und verhalfen der Einrichtung zu einem neuen Anstrich. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker packten tatkräftig mit an. Insgesamt wurde eine Fläche von 150 Quadratmetern gepflastert.

Dies ist der Beitrag des Rathauses im Rahmen des Projektes „Unternehmen gestalten Gesellschaft“, das 2011 vom Lokalen Bündnis in Leben gerufen wurde. „Das Prinzip ist einfach“, erklärt Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren und treibende Kraft der Initiative. „Die Unternehmen spenden jährlich fünf Euro pro Mitarbeiter in einen Projektfonds und die Mitarbeiter ihre Arbeitskraft für ein soziales Projekt.“ So konnten schon im gesamten Kreis zahlreiche Projekte realisiert werden. Für das Rathaus-Team war es der erste Arbeitseinsatz. Da die Aktion aber auf positive Resonanz stieß, sei eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.