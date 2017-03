Nachrichten-Ticker

04:50 Von der Leyen und Gabriel bei der Bundeswehr im Baltikum

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel besuchen heute unabhängig voneinander Bundeswehr-Soldaten im Baltikum. Während sich von der Leyen ein Bild von der Nato-Luftraumüberwachung in Estland macht, stattet Gabriel Bundeswehr-Soldaten in Litauen einen Besuch ab. Danach reist Gabriel in die Ukraine. Seit sich Moskau die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibt hat, ist im Baltikum die Angst vor einer russischen Invasion massiv gewachsen - und folglich auch die Präsenz der Nato und der Bundeswehr an der Ostflanke des Bündnisses.

04:49 Gericht entscheidet im Streit um Kronkorken-Gewinn

Arnsberg - Im Streit eines Freundeskreises um einen Kronkorken-Gewinn entscheidet heute das Landgericht Arnsberg. Die Freunde hatten einen Vergleichsvorschlag zu dem gewonnenen Auto abgelehnt. Nun muss das Gericht bestimmen, wem von ihnen der Wagen zusteht. Der beklagte Mann aus dem sauerländischen Schmallenberg hatte den gewinnbringenden Kronkorken bei einem Ausflug der Clique aus den achtlos auf einen Tisch geworfenen Verschlüssen der gemeinsam geleerten Bierflaschen herausgefischt. Von der Brauerei erhielt er dafür das Auto. Eine Mitfahrerin fordert ein Fünftel des Gewinns.

04:49 Neuer Bericht zeigt Entwicklung der Armut in Deutschland

Berlin - Der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigt heute aktuelle Tendenzen bei der Entwicklung der Armut in Deutschland auf. Dazu stellt er gemeinsam mit anderen Verbänden in Berlin den "Armutsbericht 2017" vor. Laut dem Vorgängerbericht vom vergangenen Jahr war der Anteil der Menschen, die von Armut bedroht sind, zuletzt leicht gesunken. Der Bericht beleuchtet die Situation für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Der Verband hatte sich in der Vergangenheit bisweilen den Vorwurf eingehandelt, dass er die Lage in Deutschland dramatisiere.

04:49 Flüchtlinge im Mittelpunkt von Merkels Ägypten-Besuch

Berlin - Auf Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt bei ihrem Besuch Ägyptens ein Drahtseilakt zu. Einerseits will sie in Kairo ebenso wie morgen in Tunis über Möglichkeiten zur Beendigung der Flüchtlingskrise sprechen. Dabei geht es vor allem um die Rückführung von Flüchtlingen, Finanzhilfen für deren bessere Lebensbedingungen, den Kampf gegen Schleuser, Unterstützung für den Aufbau eines eigenen Asylsystems und Zusammenarbeit beim Grenzschutz. Andererseits soll sie gegenüber Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi auch Menschenrechtsverletzungen zum Thema machen.

04:00 Amnesty kritisiert Menschenrechtslage in Ägypten

Kairo - Angesichts zahlreicher Menschenrechtsverstöße in Ägypten hat die Organisation Amnesty International ein düsteres Bild der Lage am Nil gezeichnet. "Ägypten ist mit einer Menschenrechtskrise konfrontiert. Diese kann nicht einmal mit den dunkelsten Stunden des Mubarak-Regimes verglichen werden", sagte AI-Experte Mohammed Ahmed vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Kairo. Nur internationaler Druck könne die Regierung beeinflussen. Die autoritäre Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi unterdrückt abweichende Meinungen in Gesellschaft und Medien.