Rheinfelden Streetwalker statt Streetworker

Von Rolf Rombach

Freitagabend: Ich habe einen Termin mit den ehrenamtlichen „Nachtwanderern“, um einen Spaziergang zu den Hotspots der Jugend zu unternehmen. Vor dem Ehrenamtshaus in der Friedrichstraße sitzen bereits Thomas Wild und Adrian Pels. Kurz darauf trifft der Oldie der Gruppe, Hedi Chebbi ein. Der 69-jährige Rentner fand die Idee, am späten Abend wandern zu gehen, verlockend. Doch als er im März dieses Jahres erfuhr, was es auf sich hat mit dem Projekt „Nachtwanderer”, fand er an dieser Idee noch mehr gefallen. Thomas Wild, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Rheinfelder Schulen und Mitinitiator, erklärt mir das Konzept: „Wir sind keine Bürgerwehr. Wir wollen lediglich für Probleme sensibilisieren.” Daher treffen sich die Freiwilligen um 20:30 Uhr und sind gegen 21:00 Uhr auf Wanderschaft durch die Innenstadt um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie geben Tipps im Umgang mit Alkohol, bitten höflich eventuellen Müll zu entsorgen und erklären immer wieder freundlich, was ihre Aufgabe ist.

Im alten Rathaus in der Friedrichstraße warten Getränke und ein paar Süßigkeiten zur Stärkung. Neben den drei Ehrenamtlichen sind heute Abend noch zwei Sozialarbeiter des SAK Lörrach, die die mobile Jugendarbeit in Rheinfelden betreuen, im Team. So langsam hat sich die Gruppe eingespielt, weswegen die Pädagogen sich schrittweise zurückziehen. Thomas steht mit einem Stift am Stadtplan und schlägt die ersten Eckpunkte der Strecke vor. Hedi und Adrian ergänzen weitere Punkte – die Route für heute Abend steht: Rund fünf Kilometer Weg, drei Parkanlagen, fünf Schulhöfe und zwei Spielplätze liegen vor der Gruppe.

Beim Spazieren kommen wir ins Gespräch. Adrian, der doch einiges jünger ist als seine Kollegen, empfindet das sogar als Vorteil: „Ich sehe es positiv, dass ich vom Alter nahe dran bin. Wir wollen Ansprechpartner sein.” Im etwas versteckten Eck eines Schulhofes treffen wir auf eine sechsköpfige Gruppe. Zunächst erstmal die Erleichterung: „Oh, sie sind keine Polizei”, ruft einer. Dann erklärt Thomas die Aufgaben der Nachtwanderer, kommt mit den Jugendlichen ins Gespräch. „Respekt”, „schön, dass es sowas gibt” kommt als Feedback von der Gruppe. Es klingt beinahe, als ob sie mitmachen möchten. Doch das Mindestalter ist mit 25 Jahren empfohlen.

Auf dem Weg zur nächsten Station erzählt mir Thomas, dass die Nachtwanderer inzwischen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad entwickelt haben. Das ging schon so weit, dass ihm ein Junge einen Teil seines familiären Hintergrunds und seiner Probleme anvertraut hat.

Die nächste Gruppe feiert in den Geburtstag eines Mitglieds rein. Der Duft von Pizza und Yufka und bunte Luftballons bestätigen die gemütliche Runde. SAK-Streetworker Axel wird von einem Mädchen aus der Schule erkannt. Der lustige Haufen hat sichtlich Spaß, sich mit den Überraschungsgästen zu unterhalten, und posiert gerne für ein Erinnerungsfoto. Ein Junge weist die Nachtwanderer darauf hin, dass es auf einem gewissen Schulhof nach Mitternacht öfters wild zugeht. Doch das ist nicht mehr die Zeit der Nachtwanderer. „Wir wollen da sein, bevor sie nicht mehr aufnahmefähig sind”, erläutert Franzi vom SAK. Sie hat ihren Hund dabei - ein guter Türöffner für den Gesprächseinstieg. „Wenn zu viel Alk geflossen ist, lohnt es sich nicht mehr für uns”, ergänzt Thomas. Die Zeit von 21 bis kurz nach 23 Uhr ist ideal für gute Stimmung und gute Gespräche. Die letzte Gruppe ist schon gut am Feiern. „Wenn es trocken ist, sind wir immer hier”, erzählt einer. Der hochprozentige Alkohol fällt auch hier auf. Doch sind die Nachtwanderer keine Sheriffs, wie Hedi sagt. Sie wollen sensibilisieren zum passenden Zeitpunkt. Keiner will hier als Oberlehrer die jungen Menschen belehren. Mit dieser Vorgehensweise sind sie auch bei der Zielgruppe anerkannt.

Probleme gab es bisher keine für die Nachtwanderer, die anhand ihrer Warnwesten erkannt werden. Ziel ist es, wöchentlich unterwegs zu sein. Doch dafür werden mehr Freiwillige benötigt, die zumindest einen Abend im Jahr mitwandern. Wer will, kann auch mehrfach im Monat unterwegs sein.