16:23 Russland soll vertragswidrig neue Raketen stationiert haben

Moskau - Russland soll nach einem Bericht des US-Senders CNN neue Marschflugkörper stationiert und damit den russisch-amerikanischen INF-Vertrag gebrochen haben. Der Sender beruft sich dabei auf Quellen in der US-Regierung. Auch die "New York Times" hatte darüber berichtet. Der 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossene Vertrag verbietet landgestützte nukleare Mittelstreckenraketen mit 500 bis 5500 Kilometer Reichweite. Russland dementiert. Moskau halte alle internationalen Abkommen und damit auch den INF-Vertrag ein, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

16:20 Dahlmeier holt erneut Biathlon-Gold: Sieg im Einzel

Hochfilzen - Laura Dahlmeier hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften ihr drittes Gold und damit bereits ihre vierte WM-Medaille in Hochfilzen gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich im Einzel über 15 Kilometer mit nur einem Fehlschuss vor der Tschechin Gabriela Koukalova und Alexia Runggaldier aus Italien durch. "Ich bin total k.o. Es ist superanstrengend gewesen", sagte Dahlmeier nach dem Zieleinlauf. Damit hat die Partenkirchnerin saisonübergreifend in neun WM-Rennen in Serie Edelmetall geholt und den Rekord der Norwegerin Tora Berger eingestellt.