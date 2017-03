Rheinfelden Tourist-Information hat neue Chefin

Rheinfelden (lu). Corinna Steinkopf heißt die neue Leiterin der Tourist-Information in Rheinfelden. Die 38-Jährige aus Murg trat die Nachfolge von Damaris Herter an, die aus beruflichen Gründen an den Bodensee wechselte. Die Reiseverkehrsfachfrau und Tourismusfachwirtin war zuvor rund 15 Jahre bei der Tourist-Info in Bad Säckingen tätig und freut sich die neue Stelle. Verstärkt will sich die gebürtige Tribergerin außer um die Organisation des „kleinen Ladens“ in der Karl Fürstenberg-Straße künftig ums Marketing kümmern. „Ich möchte Ansprechpartner für Touristen und auch für die Rheinfelder Bürger sein“, betont Steinkopf. Viel Wert legt sie auch auf die Zusammenarbeit mit touristischen Dachverbänden und Organisationen. Verstärkt will sie auch auf die Rheinfelder Schulen zugehen. Aktuell hat sie einen neuen Flyer kreiert, der im Rahmen des Jubiläums „200 Jahre Fahrrad in Baden-Württemberg“ Veranstaltungen rund um das Rad auflistet.