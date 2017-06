Rheinfelden Trainingsplatz für Schweizer Fahranfänger

Rheinfelden-Herten (mv). Auf dem Gelände der Firma Haeusler in Herten soll ein Verkehrsübungsplatz entstehen. Einen entsprechenden Bauantrag hatte der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung zu behandeln. Antragsteller war die Firma selbst.

Wie in der entsprechenden Vorlage beschrieben, will der Eigentümer des Firmengeländes den Verkehrsübungsplatz an einen schweizerischen Betreiber verpachten. Neben einem Straßenrundkurs sind eine Aktionsfläche mit Unterstand und zwei weitere Container als Lager und WC-Anlage sowie Schulungsraum geplant.

Training nur betreut und zu normalen Tageszeiten

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller verkündete, das Fahrtraining für Führerscheinneulinge soll nur zu normalen Tageszeiten und betreut stattfinden. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Übungsplatz soll lediglich 50 Kilometer pro Stunde betragen.

In einer weiteren Erklärung heißt es, dass der Kursplatz in keiner Weise einem in Deutschland üblichen Verkehrsübungsplatz entspricht. Außerdem dürften nur technisch, einwandfreie Fahrzeuge, die der schweizerischen Straßenverkehrsordnung entsprechen an entsprechenden Kursen des Betreibers teilnehmen. Das oberste Gebot sei die Sicherheit während der Kurse, so dass ein ruhiger, Lernziel orientierter Kursablauf entstehen könne bei dem die Teilnehmer kritisch ihre Handlungen hinterfragen können, so die weiteren Aussagen im Bauantrag für den Verkehrsübungsplatz.

Bebauungsplan lässt Genehmigung zu

Einige Ortschaftsräte zeigten sich wegen des Bauantrages etwas irritiert, weil es ihnen unklar war, wer denn den Platz tatsächlich nutzen soll. Daneben entstanden kurze Diskussionen über den Sinngehalt des Bauantrages. Hartmann-Müller betonte jedoch dass das Firmengelände Teil des dortigen Industriegebietes sei, wo der Grundstückseigentümer auch einen Verkehrsübungsplatz auf seinem Gelände realisieren könne. Insofern könne auch rechtlich nichts gegen ein solches Anliegen unternommen werden, es sei denn, der Bauträger würde gegen die Grundzüge des dort gültigen Bebauungsplanes „Hertener Loch“ verstoßen.