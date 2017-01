Von Gerd Lustig

Die richtige Berufswahl fällt vielen Jugendlichen schwer. Nicht so Alicia Lehmann. Die 15-Jährige aus dem schweizerischen Rheinfelden weiß schon lange, was sie will: Tanzen zum Beruf zu machen. Seit ihrem fünften Lebensjahr gibt es für sie – neben der Schule – nur: Tanzen, Tanzen, Tanzen. Und jetzt ging für sie daher geradezu ein Wunschtraum in Erfüllung: Sie hat beim Vortanzen in der staatlich anerkannten Freiburger Akademie für Tanz „Dance Emotion“ eine gute Figur abgegeben und darf ab September die dreijährige Ausbildung zur klassischen Bühnentänzerin, nebst modernen Tanzstilen, beginnen. „Da freue ich mich riesig drauf“, strahlt die 15-Jährige übers ganze Gesicht.

Kaum fünf Jahre alt war Alicia, da hat sie der Tanzvirus regelrecht gepackt. Damals hatte sie das Tanz-Atelier von Claudine Schroeder in der Altstadt von Rheinfelden/Schweiz besucht, erhielt ersten Unterricht im Jazz-Dance. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert sie sich. Fortan ging es wöchentlich einmal ins Studio, später dann zweimal. Das nötige Abo ließ sie sich stets zum Geburtstag schenken. Und seit Jahren trainiert sie täglich mindestens drei Stunden in den Sparten Jazz-Dance, klassisches Ballett und auch Contemporary, sprich Hip Hop und Modern Dance.

„Alicia ist wirklich ein Ausnahmetalent“, gerät auch Claudine Schroeder, die sich vor 15 Jahren mit dem Tanz-Atelier selbständig gemacht hat, ins Schwärmen. Sie sei wissbegierig, fröhlich, dazu zielstrebig, empathisch und vor allen Dingen: „Sie hat eine sehr gute Aura“, erklärt sie. Von daher habe sie auch gewusst, dass die 15-Jährige bei der Vorprüfung in Freiburg gute Chancen hat. „Ich freue mich sehr für Alicia, denn es gibt nur wenige junge Tänzerinnen, die so ambitioniert sind wie sie“, wünscht sie ihrem Schützling eine wunderbare Tanz-Zukunft.

Erste Erfahrungen auf der Bühne hat die Nachwuchstänzerin bereits gemacht. So trat sie nicht nur beim Jugendfest und bei der Gewerbeschau auf, sondern sie durfte auch bei „Klangtastisch“, ein Gesangs- und Tanzprojekt in der Nordwestschweiz, zusammen mit einer weiteren Nachwuchstänzerin eine selbst kreierte Performance auf die Bretter legen. Zudem gab es schon etliche Auftritte, die das Tanz-Atelier organisierte, sowie allen voran – als bisheriges Highlight – Mittanzen bei der Show zur Eröffnung des UEFA Euro League-Endspiels im vergangenen Jahr im Basler St. Jakobspark.

Aber auch in Sachen Unterrichten sammelte Alicia bereits Erfahrung. Ob Kinderballett, Jazz-Dance für Gleichaltrige oder auch Üben mit Erwachsenen: Überall tat sich die 15-Jährige schon hervor und betont: „Es hat riesig Spaß gemacht.“ Und so herrscht bei Alicia Lehmann schon große Vorfreude auf den Start im September an der Akademie in Freiburg. Nach der dreijährigen Ausbildung möchte sie nach England gehen und auch irgendwann einmal in einem Musical mittanzen. „Das wäre schon ein ganz großer Traum“, sagt sie. Denn Tanzen, das sei ihre ganz große Leidenschaft. „Es ist einfach wunderbar, Geschichten oder auch Gefühle via Tanz auszudrücken“, strahlt die 15-Jährige.