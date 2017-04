Rheinfelden Turbinenkreisel bleibt Schwerpunkt

Die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr, die von den Beamten des Polizeireviers Rheinfelden bearbeitet werden mussten, ist mit 1086 zwar leicht (minus 24) zurückgegangen. Sie liegt aber nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Rheinfelden (lu). „Durchschnittlich mussten somit jeden Tag drei Unfälle aufgenommen werden“, bedauerte Siegfried Oßwald, Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, bei der Präsentation der Statistik für das Jahr 2016.

Zugenommen haben hingegen die Unfälle mit Personenschäden, nämlich von 157 auf 173 (plus 10,3 Prozent), was dem zweithöchsten Wert nach 2012 entspricht. Landkreisweit sind hier die Zahlen um 1,7 Prozent zurückgegangen. Zu beklagen waren im vergangenen Jahr zwei Verkehrstote sowie 33 Schwerverletzte (plus fünf). Weil die Zahl der Leichtverletzten um vier zurückging, liegt die Zahl der insgesamt bei Unfällen verletzten Personen mit 195 (plus zwei) annähend auf dem gleichen Level wie 2015.

Von den insgesamt 1086 Unfällen entstand bei 386 (Vorjahr 447) Sachschaden. Geringfügige Unfälle aus Sicht der Polizei hielten sich mit 501 in etwa die Waage. Weiter steigend ist indes die Zahl der Unfallfluchten. Dieser Trend wird seit Jahren beobachtet und sorgt oftmals für vie Ärger bei allen Beteiligten. Von den insgesamt 302 Unfallfluchten (Vorjahr 299) konnten 114 (Vorjahr 116) aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 37,8 Prozent entspricht.

Stark gestiegen sind im Berichtsjahr die Fahrten unter Alkohol oder Drogen. So wurden 107 „Promille-Fahrer“ (Vorjahr 75) erwischt. Es waren im Jahr 2012 schon mal 150 Personen, die sich mit Alkohol im Blut ans Steuer setzten. „Wir machen keine gezielte Alkoholkontrollen“, sondern ganz normalen Streifendienst“, erklärte dazu Revierleiter Oßwald. Was positiv auffällt: Die Zahl der Unfälle, die nach Alkoholgenuss passierten, ist mit 17 ziemlich niedrig. Das trifft zudem auf den Bereich Drogen zu, wo es gerade mal zu einem Crash kam. Gleichwohl stieg die Zahl der „Erwischten“ hier ganz stark von 29 auf nunmehr 67 im vergangenen Jahr an.

Häufigste Unfallursachen sind ansonsten nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Überholen. Danach folgen Vorfahrtsverletzung, nicht korrektes Wenden oder Abbiegen sowie zu geringer Abstand.

Die Moral bei der passiven Sicherheit, wie Helm, Gurt und Kindersicherung, verbessert sich aus Sicht der Polizei erfreulicherweise. So wurden 331 Personen (Vorjahr 513) ohne Gurt fahrend ertappt. Die Spitze lag mal im Jahr 2011 bei 907. Sorge bereitet den Beamten allerdings das Telefonieren beim Autofahren. So stieg die Zahl der Handynutzer am Steuer von 108 auf 196 an.

Letztlich erstellte das Revier noch eine Liste von Unfallschwerpunkten. Damit sind Stellen gemeint, an denen es vier und mehr Unfälle gleicher Art im Jahr oder fünf Verkehrsunfälle mit Personenschaden in drei Jahren gegeben hat. Nach wie vor an oberster Stelle steht dabei der Turbinenkreisel im Bereich Schildgasse und L 143, gefolgt von der Autobahnabfahrt Rheinfelden-Mitte (Ost) und der Autobahnabfahrt Rheinfelden-Nollingen/B 316. Herausgefallen aus dieser Statistik ist inzwischen der Bereich Hertener Loch. Seitdem an der Kreuzung Bahnhofstraße/B 34 eine Ampel den Verkehr regelt, hat es dort nicht mehr gekracht.