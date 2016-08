Grenzach-Wyhlen/Rheinfelden. Zollbetriebsinspektor Udo Saum konnte bereits zum 1. Juli konnte sein 40jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst feiern. Im Namen des Bundesministers der Finanzen sprach ihm der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Volker Künzle, seinen Dank aus und überreichte ihm die entsprechende Urkunde.

1957 in Lörrach geboren, wuchs Udo Saum in Grenzach-Wyhlen auf und besuchte dort auch die Grund- und Realschule. Nach dem Abschluss der Höheren Handelsschule 1976 in Lörrach hatte er zunächst seinen 15monatigen Grundwehrdienst abzuleisten und trat anschließend die zweijährige Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes beim damaligen Hauptzollamt Waldshut an. Im Anschluss an den Vorbereitungsdienst war er zunächst bei der Grenzaufsichtsstelle Lottstetten des Zollkommissariats Waldshut im Grenzaufsichtsdienst eingesetzt.

1980 wechselte Udo Saum in den Bezirk des Hauptzollamts Lörrach und kontrollierte zwei Jahre lang den Reiseverkehr beim Grenzübergang Grenzacher Horn. Im Dezember 1982 folgte in gleicher Funktion der Wechsel zum Zollamt Weil am Rhein-Autobahn. Seit März 2006 ist Udo Saum Leiter der Nebenzollzahlstelle beim damals neu eröffneten Zollamt Rheinfelden-Autobahn.

Wann immer es möglich ist, geht der sympathische und ausgeglichene Beamte mit seiner Ehefrau auf Wandertouren und kann dabei auch seinem zweiten Hobby, dem Fotografieren, nachgehen. Foto: zVg