Nachrichten-Ticker

17:15 Cannabisplantage mit 700 Pflanzen in Leipzig entdeckt

Leipzig - In einer Dachgeschosswohnung in Leipzig ist eine Cannabisplantage entdeckt worden. Die vier Räume seien komplett für die Pflanzenzucht eingerichtet gewesen, teilte die Polizei mit. Folie bedeckte die Böden, Belüftungsanlagen mit Ventilatoren waren installiert. Rund 700 Hanfpflanzen wurden beschlagnahmt. Die Hausverwaltung war stutzig geworden, weil sich der Mieter der Wohnung seit Anfang Dezember nicht mehr gemeldet hatte.

16:48 FDP trotz Anschlägen gegen Verschärfung der Sicherheitsgesetze

Stuttgart - Die FDP lehnt auch nach den jüngsten Terroranschlägen eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze strikt ab. "Wir haben Gesetze, wir haben Regeln, wir haben ein Recht. Und der Rechtsstaat muss diese Regeln anwenden und durchsetzen", sagte FDP-Chef Christian Lindner beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern müsse aber dringend verbessert werden. Die FDP habe nichts gegen Video-Überwachung, aber die Wirkung einer Ausweitung sei sehr fragwürdig und diene letztlich nur dazu, unbescholtene Bürger ohne Anlass zu überwachen, sagte Lindner.

16:14 33 Tote bei erneuter Häftlingsrevolte in Brasilien

Boa Vista - Mindestens 33 Häftlinge sind bei einer erneuten Gefängnisrevolte in Brasilien umgekommen. Das teilten die Justizbehörden des nordbrasilianischen Bundesstaates Roraima mit. Die Revolte sei in der Haftanstalt Monte Cristo bei Boa Vista entstanden. Die Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Behörden bereits die Kontrolle über die ländliche Haftanlage wiedergewonnen. Erst am Montag waren im benachbarten Bundesstaat Amazonia 56 Insassen in einer Haftanstalt in Manaus in einem Streit zwischen rivalisierenden Banden getötet worden.

16:11 Berichte: Trump will Mauer durch Steuergelder finanzieren lassen

New York - Der Stab des designierten US-Präsident Donald Trump zieht es Berichten zufolge in Erwägung, die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko mit Steuergeldern aus den USA finanzieren zu lassen. Das wäre ein Bruch eines zentralen Wahlkampfversprechens des Republikaners. Das Projekt, mit dem die illegale Migration aus Mexiko eingedämmt werden soll, könnte Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verschlingen. Trump bestätigte das Vorhaben indirekt, stellte aber klar, dass er am Ende nach wie vor Mexiko für den Bau bezahlen lassen will.

16:08 Maren Hammerschmidt Fünfte Biathlon-Sprint in Oberhof

Oberhof - Ohne ihre pausierende Nummer eins Laura Dahlmeier haben die deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Oberhof die Podestplätze verpasst. Im Sprint über 7,5 Kilometer lief Maren Hammerschmidt als beste Deutsche auf Rang fünf. Beim Sieg der Tschechin Gabriela Koukalova blieb sie fehlerfrei. Als einzige schaffte es noch Franziska Hildebrand in die Top 20. Dahlmeier lässt mit Blick auf die WM in fünf Wochen die ersten beiden Rennen in Oberhof aus, will aber am Sonntag im Massenstart dabei sein.