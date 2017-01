Dass die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen erhöht und die Satzung nach fünf Jahren angepasst werden müssen, darüber herrschte auch im Gemeinderat im Prinzip Konsens.

Rheinfelden (lu). Allerdings: Über die Bemessungsgrundlage, nach der die allgemein anfallenden Kosten für Pflege und Unterhalt der Friedhöfe, alles in allem rund 250 000 Euro, auf die Erd- und Urnengrabkosten anteilig nach genutzter Fläche umgelegt werden, sorgte für größere Diskussion.

Neben CDU-Fraktionschef Pail Renz monierte vor allem Alfred Winkler (SPD), und das hatte er schon zwei Wochen zuvor im Hauptausschuss getan, dass bei der aktuellen Bemessungsgrundlage die Urnenbestattung deutlich im Vorteil gegenüber der herkömmlichen Erdbestattung mit Reihengrab ist. Friedhöfe haben seiner Meinung nach neben der Bestattung auch eine Aufenthaltsqualität für die Besucher zu bieten. Doch das koste die Stadt schließlich Geld.

In anderen Städten gerechter verteilt

In anderen Städten sieht er die Umlegung dieser Kosten gerechter auf die Grabarten verteilt „Es geht nicht, dass wir eine Art Billigkultur auf unseren Friedhöfen einführen, wir fördern ja praktisch die Bestattung in Richtung Urne“, kritisierte er. Sein Antrag auf Vertagung wurde im Rat allerdings mehrheitlich abgelehnt. Wofür das Gremium indes auf Vorschlag von Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) einstimmig votierte: Dass die Gebühren im Bestattungswesen künftig alle zwei Jahre auf den Prüfstand kommen, um so etwaig größere Preissprünge zu vermeiden.

Letztlich sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in Richtung Alfred Winkler zu, in den nächsten Jahren auch die Bemessungsrichtlinien zu checken, ob es hier zu einer Änderung kommen kann. Grundsätzlich stellte er aber fest, dass die Stadt Rheinfelden nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gehandelt habe.