Rheinfelden Verliebt wie vor 60 Jahren

Rheinfelden-Minseln (pem). Das kleine Lebensmittelgeschäft in dörflicher Idylle und die Familie – das sind die Lebensaufgabe der Eheleute Helga und Erwin Schütz. Und heute, an ihrem 60. Hochzeitstag, schauen sie sich immer noch verliebt an und schmiegen sich für das Jubiläumsfoto eng aneinander.

Wenn Helga und Erwin Schütz auf sechs gemeinsame Jahrzehnte zurückblicken, dann sind sie zufrieden. Obwohl beide in ihrem Lebensmittelgeschäft noch heute den täglichen Aufgaben nachgehen, denken sie nur langsam ans Aufhören.

Er ist mit seinen 87 Jahren „Mädchen für alles“, er ist der erste, der früh morgens den Landen betritt und er ist der Letzte, der ihn verlässt. Die 79jährige Geschäftsinhaberin, die viele Jahre als Mitglied der CDU im Ortschaftsrat mitarbeitete, wird aus gesundheitlichen Gründen nach und nach die Arbeit reduzieren und sagt dazu. „Wollen tue ich noch immer, aber es geht halt nicht mehr so wie vor Jahren“.

Der gelernte Maurer aus Niedersachsen und die gelernte Großhandelsfrau, die einst als Sekretärin bei der Firma Weck-Gläser in Öflingen arbeitete, erfüllten sich im Jahre 1960 mit der Eröffnung des heutigen „Tante Emma Ladens“ einen Herzenswunsch. Die Arbeitsstunden hat Helga Schütz nie gezählt, denn in all den Jahrzehnten, mit Höhen und Tiefen, hat sie ihre Aufgabe mit sehr viel Freude gemacht. 60 Jahre haben Erwin und Helga gemeinsam verbracht, fünf Töchter, von denen eine inzwischen verstorben ist, großgezogen. Längst haben die Kinder fünf eigene Mädchen und einen Sohn. Und auch eine Urenkelin gratuliert dem Paar zur Diamantenen Hochzeit. Gefeiert wird ausschließlich im Kreise der großen Familie, denn das ist es, was Helga und Erwin Schütz so schätzen – miteinander Zusammensein.