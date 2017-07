Rheinfelden „Verwahrlost und gefährdet?“: Ausstellung zur Heimerziehung

Rund 800 000 Menschen wuchsen Schätzungen zufolge in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren in Deutschland in Heimen auf. Ihnen widmete das Landesarchiv Baden-Württemberg eine Wanderausstellung mit dem Titel „Verwahrlost und gefährdet? – Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 – 1975“, die ab Freitag, 7. Juli, vom Stadtmuseum Rheinfelden im neuen Schauraum der Stadt gezeigt wird. Sie bietet einen Einblick in den Alltag vieler Kinderheime in Baden-Württemberg zwischen 1949 und 1975. In Rheinfelden zählte dazu das Kinderheim im Schloss Beuggen. Es wurde 1820 als Armenkinderanstalt und Ausbildungsort für Armenschullehrer gegründet und 1954 von der Evangelischen Landeskirche in Baden übernommen. Die Ausstellung zeigt vielseitige Bilder und Dokumente, wie zum Beispiel Speisepläne, Aktenauszüge oder Briefe. Das Bildmaterial wird speziell in Rheinfelden noch durch zahlreiche Fotos aus dem Kinderheim Beuggen erweitert. Berichte von Zeitzeugen ergänzen die Darstellungen. Dabei wird die psychische und körperliche Gewalt, die oftmals den Alltag in den Heimen beherrschte, ebenso thematisiert wie die meist nur kurzen Momente des Glücks. Die Ausstellung im Schauraum der Stadt Rheinfelden, Karl-Fürstenberg-Straße 17, ist bis Samstag, 5. August, zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr) für Besucher zugänglich. Der Eintritt beträgt zwei Euro, Besucher mit Museumspass und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Foto: zVg