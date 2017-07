Rheinfelden. Rund 800 000 Menschen wuchsen Schätzungen zufolge in den 1950 bis 1970er Jahren in Deutschland in Heimen auf. Ihnen widmete das Landesarchiv Baden-Württemberg eine Wanderausstellung mit dem Titel „Verwahrlost und gefährdet? – Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 bis 1975“, die ab Freitag, 7. Juli, im neuen Schauraum der Stadt gezeigt werden wird.