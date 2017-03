Rheinfelden Verzicht auf Deutsche Meisterschaft

Die Rheinfelder Tanzgruppe „United Stepz“ trat kürzlich bei den süddeutschen Meisterschaften der United Dance Organisation (UDO) im fränkischen Fürth an. Mit dem neunten Platz konnte sich das Team zwar für die im April stattfindende Deutsche Meisterschaft in der Congresshalle Saarbrücken qualifizieren, doch entschlossen sich die Mädels nun, auf Grund verschiedener privater Termine, die Teilnahme abzusagen. „Sie trainieren aber schon für die nächsten Auftritte und wollen es im kommenden Jahr wieder versuchen“, berichtet Anna Hinnah vom Rheinfelder Jugendreferat optimistisch. Im zentralen Jugendhaus trainiert die Gruppe immer und freut sich auch über neue Gesichter, die Spaß an der Bewegung haben. Foto: Rolf Rombach