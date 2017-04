Rheinfelden Vollsperrung geht in die Verlängerung

20:59 Dritte Syrien-Sitzung im UN-Sicherheitsrat ohne Ergebnis

20:56 Vier Tote und eine Festnahme nach Lkw-Attentat in Stockholm

Stockholm - Bei dem Lkw-Attentat in Stockholm sind laut schwedischen Medien vier Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TT. Am Abend nahm die Polizei einen Mann fest. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Am Nachmittag war in der schwedischen Hauptstadt ein Lastwagen in einer großen Einkaufsstraße zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Boulevardzeitung "Aftonbladet" beruft sich auf "mehrere Quellen", nach denen sich der festgenommene Mann zu dem Angriff bekannt haben soll.